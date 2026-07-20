Messi se despide del Mundial 2026 entre lágrimas y sin Bota de Oro

La leyenda de Argentina dice adiós al Mundial 2026 al caer derrotado en la final contra España, sin ver puerta y quedándose sin la Bota de Oro, firmando ocho goles y siendo superado por Kylian Mbappé, con diez

Leo Messi no pudo ponerle la guinda a su gran carrera en la selección de Argentina con este Mundial 2026. El combinado de Lionel Scaloni no pudo vencer a una España que fue superior durante los 120 minutos de partido, sobre todo tras la expulsión de Enzo Fernández. Tras ello, el '10' no pudo evitar las lágrimas, visiblemente dolido tras caer derrotado, además de quedar segundo en la Bota de Oro, superado por Kylian Mbappé.

Argentina se va del Mundial 2026 tras lograr casi un pleno de victorias pero liderados por un Leo Messi que alcanzó los ocho goles y las cuatro asistencias a lo largo de este torneo de selecciones. Sin embargo, el jugador de Inter Miami falló en el momento decisivo, que fue en la final ante España. El futbolista de 39 años jugó los 120 minutos sin apenas influencia en ataque, ya que los de Lionel Scaloni no remataron entre los tres palos.

El Mundial de Leo Messi con Argentina

Leo Messi se va del Mundial 2026 llegando a una nueva final con Argentina, tras el éxito de la anterior edición en Qatar. El combinado de Lionel Scaloni fue creciendo poco a poco en este torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el futbolista del Inter Miami fue de nuevo determinante, empezando de hecho con un hat trick ante Argelia, siguiendo por otras grandes actuaciones como ante Austria, con un doblete.

Además, Leo Messi siguió a lo suyo con goles ante Jordania, Cabo Verde y Egipto. Además, el jugador de Argentina firmó hasta cuatro asistencias, sobre todo las dos ante Inglaterra en semifinales del Mundial 2026, que fueron determinantes para remontar al combinado de Thomas Tuchel y plantarse en la final ante España. En este sentido, el atacante no tuvo su día ante la selección de Luis de la Fuente, sin apenas protagonismo.

Messi se queda sin la Bota de Oro del Mundial 2026

Su actuación en el partido ante España, además de frente a Suiza e Inglaterra, le ha costado no poder ganar la Bota de Oro. Leo Messi ha terminado el Mundial con ocho goles y cuatro asistencias, por lo que no ha podido superar a Kylian Mbappé, que fue clave ante Inglaterra. El francés, por su parte, acaba con diez tantos y cuatro asistencias, consiguiendo el trofeo pese a no poder alcanzar la final al caer ante los de Luis de la Fuente.

Leo Messi se quedó por encima, sin embargo, de Jude Bellingham, Haaland, Dembélé y otras estrellas que han brillado en este Mundial 2026. El jugador de Inter Miami afronta un futuro incierto en la selección argentina, dónde se podría despedir de manera definitiva al perder contra España en la final de hoy. Por ello, el atacante podría tomar una decisión que podría ser el adiós de la Albiceleste tras una carrera de absoluta leyenda.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, le mandó un mensaje a Leo Messi tras perder la final del Mundial 2026 contra España: "Tus lágrimas son las nuestras, capitán. Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo. ¡Te amamos para siempre, Leo!".

Así queda la Bota de Oro del Mundial 2026

1 Kylian Mbappé | Francia | 10 goles | 4 asistencias

2 Lionel Messi | Argentina | 8 goles | 4 asistencias

3 Jude Bellingham | Inglaterra | 7 goles | 1 asistencias

4 Erling Haaland | Noruega | 7 goles | 0 asistencias

5 Ousmane Dembélé | Francia | 6 goles | 2 asistencias

6 Harry Kane | Inglaterra | 6 goles | 1 asistencias

7 Mikel Oyarzabal | España | 5 goles | 1 asistencias

8 Julián Quiñones | México | 4 goles | 1 asistencias

9 Vinicius Junior | Brasil | 4 goles | 1 asistencias

10 Ismaïla Sarr | Senegal | 4 goles | 1 asistencias