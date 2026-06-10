Diego López es operado con éxito y ya se marca un objetivo para volver a los terrenos de juego

El extremo ha sido intervenido de la grave lesión de rodilla que sufrió hace unas semanas y que le tendrán alejado de los terrenos de juego durante varios meses. El futbolista comienza un proceso de recuperación que se alargará en el tiempo. Diego López espera estar para jugar para la segunda vuelta de la siguiente temporada

Diego López ha sido operado con éxito de la grave lesión de rodilla que sufrió hace una semanas y que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses. El extremo de Valencia CF no estará disponible durante la pretemporada y buena parte de la siguiente campaña y ya se ha marcado como objetivo el regresar lo más pronto posible a los terrenos de juego, teniendo en su mente el estar disponible durante la segunda vuelta de LaLiga siempre y cuando no haya recaídas o contratiempos inesperados.

Diego López cerró la temporada pasada de la pero manera posible: con una lesión grave en su rodilla derecho. El físico del extremo dijo basta durante el partido de LaLiga que el Valencia CF estaba disputando contra el FC Barcelona. En el club de Mestalla no eran muy optimistas y las pruebas médicas refutaron los malos augurios: Diego López sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Es por ello que Diego López ha tenido que pasar por el quirófano, siendo operado con éxito por el doctor Manuel Leyes en la Clínica Olympia de Madrid. La intervención ha sido un éxito y el futbolista comenzará en breve un largo proceso de recuperación el cual será supervisado por los servicios médicos del Valencia CF.

Diego López espera volver en la segunda vuelta de la siguiente temporada

Diego López, extremo del Valencia CF, ya está centrado en recuperarse lo antes posible para estar disponible y a las órdenes de su entrenador Carlos Corberán. Por lo pronto, el asturiano estará varios meses de baja y, por tanto, se perderá la pretemporada y, al menos, la primera vuelta de la siguiente edición de LaLiga.

Diego López tiene como principal objetivo volver para el comienzo de la segunda vuelta de Primera división. Más o menos en el mes de enero de 2027.

A sus 24 años, Diego López está llamado a ser un futbolista muy importante en el presente y el futuro del Valencia CF. El asturiano es verdad que ha tenido menos importancia que en otras campañas anteriores, pero aún así ha sido muy usado por Carlos Corberán: 39 partidos y 2.006 minutos en los que ha marcado 5 goles y ha dado 2 asistencias.

Comunicado del Valencia CF anunciando la operación de rodilla de Diego López

'El jugador del Valencia CF, Diego López, ha sido intervenido con éxito este miércoles de la lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, sufrida durante el último partido de LALIGA frente al FC Barcelona en el Camp de Mestalla.

La intervención quirúrgica la ha llevado a cabo el doctor Manuel Leyes y su equipo en la Clínica Olympia en Madrid, bajo la supervisión de Pedro López, director del departamento médico del Valencia CF.

El jugador valencianista permanecerá en las próximas horas en observación hasta el alta hospitalaria'.