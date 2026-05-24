Parte médico de Diego López: se cumplen los peores pronósticos

El extremo del Valencia CF tuvo que abandonar el partido contra el FC Barcelona por culpa de una lesión en la rodilla derecha. El futbolista ha sido sometido a pruebas médicas que han confirmado que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior

Diego López sufre una lesión de gravedad en la rodilla derecha. El futbolista del Valencia CF ha sido sometido a pruebas médicas después de la lesión que sufrió en el partido contra el FC Barcelona, con el que el equipo que entrena Carlos Corberán cerró LaLiga, las cuales han confirmado que el extremo tiene una rotura del ligamento cruzado anterior. De este modo, se han cumplido los peores pronósticos con el jugador el cual estará alejado de los terrenos de juego durante varios meses.

El Valencia CF ha comunicado, a través de un escueto comunicado, que Diego López sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna derecha. El asturiano abandonó el partido contra el FC Barcelona en el minuto 52. Se espera que el extremo pase por el quirófano y no vuelva a jugar hasta el mes de diciembre o de enero del próximo año.

De este modo, se han confirmado los peores pronósticos con la lesión de Diego López. Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, no fue demasiado optimista con el estado físico del extremo cuando compareció en rueda de prensa. "No sabemos el alcance, pero al ser en la rodilla y los gestos que tenía… No es una lesión muscular típica, es una lesión de rodilla que ojalá sea de la menor gravedad, pero estamos con la incertidumbre. En el vestuario se respiraba una empatía desde el dolor muy grande por la insatisfacción de lo no conseguido y el dolor por ver a un compañero afrontar una situación incómoda".

Diego López ha sido un jugador importante en el Valencia CF en esta temporada si bien es cierto que ha tenido sus momentos mejores y peores. El extremo, de 24 años, ha disputado un total de 39 partidos entre LaLiga y Copa del Rey y ha acumulado 2.006 minutos. Diego López ha marcado 5 goles y ha dado 2 asistencias. El asturiano está llamado a ser importante en el presente y en el futuro del club de Mestalla.

Para Diego López supone también un varapalo porque el extremo del Valencia CF contaba con opciones de formar parte del grupo de apoyo que va a convocar Luis de la Fuente para ayudar a la Selección Española para preparar de la mejor forma el Mundial 2026.

El comunicado del Valencia CF confirmando la grave lesión de Diego López

'Tras las pruebas realizadas, el jugador del Valencia CF, Diego López, padece una lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, sufrida durante el partido frente al Fútbol Club Barcelona en Mestalla.

En las próximas horas se concretará el tratamiento definitivo del jugador valencianista'.