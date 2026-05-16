El Sevilla quiere cerrar definitivamente un año de mucho sufrimiento logrando la salvación matemática ante los suyos

La portada de Estadio Deportivo para este domingo 17 de mayo de 2026

SEVILLA FC - REAL MADRID: TODOS A UNA

El Sevilla quiere certificar la salvación a lo grande, despidiéndose de los suyos con un triunfo ante el poderoso Real Madrid que sirva de colofón a este soñado final de campaña (19:00 h)

BARÇA - REAL BETIS: EL CAMP NOU, DE FIESTA

Barça y Betis podrán celebrar por todo lo alto (21:15 h) el haber logrado sus respectivos objetivos en la presente temporada, en un duelo que augura espectáculo

ALEX HACE DE MARC EN MONTMELÓ

El piloto de Gresini supera a Pedro Acosta en el Sprint del GP de Catalunya 2026; Jorge Martín, al suelo