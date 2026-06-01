La convocatoria de Uruguay para el Mundial 2026: Bielsa deja fuera a Luis Suárez en una lista liderada por Valverde y Araújo

La Celeste confirma su lista para el Mundial 2026 con gran presencia de LaLiga, una notoria ausencia y un total de 26 jugadores que estarán en el Grupo H de España

Marcelo Bielsa ya tiene la lista de Uruguay para el Mundial 2026. El técnico argentino ha confirmado una convocatoria de 26 futbolistas en la que destacan Federico Valverde, Ronald Araújo, José María Giménez, Darwin Núñez y Federico Viñas.

La gran ausencia es Luis Suárez. El máximo goleador histórico de la Celeste, retirado de la selección en 2024 tras criticar públicamente a Bielsa, no estará en la Copa del Mundo pese a haber abierto la puerta a un posible regreso en los últimos meses.

Luis Suárez se queda fuera y Uruguay inicia definitivamente otra era

La lista de Uruguay marca un punto de no retorno. Por primera vez desde el regreso de la Celeste a los Mundiales en Sudáfrica 2010, Luis Suárez no formará parte del grupo. El delantero del Inter de Miami, de 39 años, se queda fuera pese a sus 69 goles con la Selección y a haber disputado todas las Copas del Mundo desde 2010.

Su ausencia tiene una carga deportiva y emocional enorme. Suárez fue, junto a Diego Forlán, Edinson Cavani y Diego Godín, uno de los grandes símbolos de la generación dorada uruguaya. Pero su relación con Bielsa quedó muy tocada después de las críticas públicas que realizó en 2024, cuando acusó al técnico de haber fracturado el vestuario.

Aunque en abril el propio Suárez abrió la puerta a un posible regreso e incluso habría pedido disculpas al seleccionador, Bielsa ha decidido no incluirlo. Uruguay viaja al Mundial sin su máximo goleador histórico y con un nuevo ciclo que ya pertenece a otros líderes.

Valverde, Araújo y Giménez toman el mando de la Celeste

El liderazgo de Uruguay recae ahora sobre una columna vertebral formada por futbolistas consolidados en la élite europea. Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, aparece como el gran motor competitivo del equipo.

En defensa, la Celeste contará con dos nombres de enorme peso en LaLiga: Ronald Araújo, del FC Barcelona, y José María Giménez, del Atlético de Madrid. Ambos representan el carácter tradicional uruguayo, pero también una capacidad física y táctica adaptada al fútbol moderno.

Muslera jugará su quinto Mundial y hará historia con Uruguay

Otro nombre propio de la convocatoria es Fernando Muslera. El portero, que había dejado la selección en 2024 y regresó en 2026, jugará su quinto Mundial y se convertirá en el uruguayo con más participaciones en Copas del Mundo.

Muslera supera así una frontera simbólica. Deja atrás a figuras como Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, Pedro Virgilio Rocha y Martín Cáceres, todos ellos con cuatro participaciones mundialistas.

Darwin Núñez lidera un ataque sin Luis Suárez ni Cavani

En ataque, Uruguay presenta tres delanteros: Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez. El punta del Al-Hilal, pretendido por el FC Barcelona, será la principal referencia ofensiva de Bielsa, un futbolista de potencia, ruptura y amenaza constante al espacio.

La presencia de Federico Viñas, del Real Oviedo, es una de las noticias destacadas de la lista. El delantero se gana un sitio en una convocatoria de enorme exigencia y añade una representación más de LaLiga al grupo uruguayo.

España, Arabia Saudí y Cabo Verde esperan en el Grupo H

Uruguay debutará en el Mundial el 15 de junio ante Arabia Saudí en Miami. Seis días después se medirá a Cabo Verde, también en la misma ciudad. Cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante España en Guadalajara, en el duelo más potente del Grupo H.

La Celeste se concentrará durante la competición en Playa del Carmen, en el estado mexicano de Quintana Roo, una base desde la que preparará una fase inicial exigente y con un cierre de máxima dificultad ante la Selección española.

Para Bielsa será su tercer Mundial como entrenador y el primero al frente de Uruguay. El reto es enorme: confirmar que la transición posterior a la generación dorada no fue una caída, sino una reconstrucción.

Convocatoria de Uruguay para el Mundial 2026