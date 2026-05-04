Así queda el ránking de la ATP tras la gran semana de Rafa Jódar y el triunfo de Sinner en Madrid

El italiano se escapa de Carlos Alcaraz tras ganar en Madrid y Jódar se sitúa como tercer mejor español y es cabeza de serie en Roma

Jannik Sinner, en ausencia de Carlos Alcaraz, no tuvo rival en el Mutua Madrid Open 2026 y se coronó con su segundo Master 1.000 en tierra batida cuando no había ganado ni un torneo en esta superficie hasta que hace tres semanas lo hizo en Montecarlo.

El tenista italiano barrió a Alexander Zverev (6-1 y 6-2) en la final, como había hecho también en semifinales ante el otro jugador más en forma en este momento, el francés Arthur Fills. Pese a que perdió el primer set en su debut en el torneo, cuando no estaba adaptado a la superficie y a la altura de Madrid, la realidad es que sólo ha sufrido para ganar en cuartos de final ante el español Rafa Jódar. En el resto de partidos se ha paseado.

Eso le ha permitido ampliar su ventaja sobre Rafa Jódar, algo que seguirá haciendo en las próximas semanas, ya que el español defendía los títulos del Roma Open y de Roland Garros y no jugará en ninguna de los dos.

El único cambio en el Top-10 ha llegado con la caída de un Lorenzo Musetti que sigue perdiendo posiciones por los muchos puntos que defiende y que cedió el noveno puesto en beneficio de Medvedev.

Dani Mérida entra en el Top-100 con una gran subida

En cuanto a los españoles, la entrada de Dani Mérida, que se une a la de Landaluce en su última actualización, ha hecho que el número aumente a ocho entre los cien primeros del ránking. Dani Mérida representa el mayor avance tras su tercera ronda en el Madrid Open y a entrado en el Top-100 para alcanzar el puesto 85 del ránking.

Sin embargo, el gran protagonista ha sido el también madrileño Rafa Jódar. El joven tenista de 19 años venía ser campeón en el ATP250 de Marrakech y semifinalista en el ATP500 de Barcelona (Conde de Godó). En Madrid se ha metido por primera vez en unos cuartos de final de un Master 1.000. Eso le ha permitido alcanzar el puesto 34 del ránking mundial y ante la ausencia de Taylor Fritz y Carlos Alcaraz en el Master 1.000 de Roma que arranca este miércoles, aparecer por primera vez como cabeza de serie en un torneo de este nivel.

El tenista madrileño fue el que más problemas le puso a Sinner en Madrid. Pese a que perdió por 6-2 y 7-6, la primera manga fue más igualada que lo que el marcador indica y, en la segunda, sólo claudicó en el 'tie break' final. De hecho, contó con hasta siete bolas de 'break' a lo largo del partido, que no aprovechó. Sinner sí logró aprovechar dos de las nueve que tuvo.

Así está el ránking de la ATP este lunes 4 de mayo

1. Jannik Sinner (ITA) 14.350 puntos

​2. Carlos Alcaraz (ESP) 12.960

​3. Alexander Zverev (ALE) 5.805

​4. Novak Djokovic (SER) 4.700

​5. Felix Auger-Alissime (CAN) 4.050

6. Ben Shelton (USA) 4.030

7. Taylor Fritz (USA) 3.770

8. Alex de Miñaur (AUS) 3.755

9. Daniil Medvedev 3.460

10. Lorenzo Musetti (ITA) 3.415

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23. Alejandro Davidovich 1.820​

34. Rafa Jódar 1.273

​38. Jaume Munar 1.155

85. Dani Mérida 696

90. Pablo Carreño 663

94. Martín Landaluce 639

98. Roberto Bautista​ 629