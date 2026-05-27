Jannik Sinner frena el regreso de Carlos Alcaraz

El tenista italiano le ha pedido al español que sea paciente y que no se precipite en su regreso a las pistas

La lesión de Carlos Alcaraz en el arranque de la gira de tierra, que se alargará como poco hasta después de Wimbledon, ha dejado 'huérfana' la rivalidad en la cúpula del tenis mundial. Jannik Sinner ha dominado sin rival desde entonces y aparece como claro favorito para ganar Roland Garros y Wimbledon. Hasta el punto de que, en el torneo parisino, nadie aparecía como favorito tan evidente antes de empezar desde los años en los que Rafa Nadal dominaba de forma tiránica.

Sinner no sólo ha ganado los tres Masters 1.000 disputados sobre tierra batida, sino que lo ha hecho perdiendo sólo dos sets. Y sólo ha peligrado en el duelo de semifinales de Roma ante Dannil Medvedev, donde ganó pese a sus problemas estomacales y a los calambres que sufría.

La ausencia de Alcaraz ha sido calificada como "terrible" para el tenis por algunos analistas. Y hasta Jannik Sinner ha admitido en una entrevista concedida a Paris Match que se trata de "una noticia muy triste”. “Lo conozco muy bien también fuera de la pista y sé que está pasando un momento difícil”, admite el tenista italiano, que mantiene una buena relación con su gran rival, pese al duelo que hay entre ellos a todos los niveles, por el número uno y en los principales torneos.

El tenista de San Cándido, pese a todo, es de la opinión de que el de El Palmar no debe precipitarse en su regreso; algo en lo que coincide con las palabras, entre otros, de Alex Corretja o Rafa Nadal. “Todavía es muy joven y ahora mismo la prioridad debe ser recuperarse al cien por cien y no precipitarse, porque este tipo de problemas pueden acompañarte durante toda tu carrera si no los gestionas bien. Eso puede ser muy peligroso”, añadía el tenista italiano.

John McEnroe reza por Carlos Alcaraz

Esa preocupación es la misma que han mostrado otros y por la que Rafa Nadal tuvo hace unos días que mandar unas palabras tranquilizadoras. El extenista balear confirmó que había hablado con Alcaraz y que, después de lo que le había transmitido, sabe que si se recupera completamente, el problema no se volverá crónico y podrá volver a jugar con normalidad.

Otro mito, como John McEnroe, se acuerda de Del Potro y pide paciencia. "Me preocupa mucho más su recuperación física. Carlos es tan duro mentalmente como el que más, está al nivel de Rafa, Roger y Novak. Pero pienso en jugadores como Del Potro, que nunca pudo volver del todo por culpa de la muñeca. Y eso me asusta. No soy médico, pero creo que el tenis entero está rezando para que vuelva sano. Yo desde luego lo estoy haciendo", afirma en El Mundo 'Big Mac', quien deja claro que espera que "vuelva pronto".

John McEnroe explica por qué ahora se dan más lesiones de este tipo que en su época. "Yo nunca tuve una lesión de muñeca así porque no golpeábamos tan fuerte. Las raquetas actuales son mucho más ligeras y las están golpeando con mucha dureza, así que el impacto en el brazo y la muñeca es mayor que nunca. Con las raquetas de madera había más flexibilidad. Las de ahora son muy rígidas. En el caso de Carlos. Puede haber sido algo puntual, un golpe fortuito, pero igualmente es una putada", reconoce el exjugador norteamericano.