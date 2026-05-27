Rafa Jódar supera el bache y se une a Pablo Carreño en Roland Garros

El jugador de Leganés sigue adelante pese a los problemas físicos y a un rival realmente duro para colarse en octavos y mantener vivo el sueño de llegar a la segunda semana del mítico torneo francés

El español Rafael Jódar superó un bache en su juego en el partido contra el australiano James Duckworth, 82 del ránking, para avanzar a la tercera ronda de Roland Garros, tras imponerse por 6-1, 6-7(5), 6-4 y 7-5 en 3 horas y 22 minutos.

No fue un triunfo tan arrollador como el que firmó en la primera ronda, pero el madrileño, de 19 años, demostró personalidad y capacidad para sacar adelante una situación difícil. El español se suma al exclusivo club de los menores de 20 años que han alcanzado la tercera ronda en París en esta década, a la que pertenecen Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Holger Rune y Joao Fonseca.

Rafa Jódar superando un momento crítico

Con estos partidos también se crece –incluso más–. Con más de 35 grados y un Duckworth que parecía moverse como pez en el agua, la segunda manga se fue poniendo en contra para Jódar hasta el punto de ver al de Australia forzar el desempate y terminar igualando el duelo en el tie break. Tocaba sufrir, y no solo por el resultado, sino porque el físico también se puso en contra del español.

Tras un tropiezo y posterior caída a tierra, Rafa se marchó al vestuario y volvió más tarde de lo permitido, lo que le valió una advertencia del árbitro, que le cobró un punto. Luego pidió asistencia médica y aparecieron las dudas sobre su posible continuidad... Las despejó a base de juego, anotándose el tercer set con autoridad, demostrando que no se veía afectado por una situación adversa.

Ya con ventaja en el marcador, el de Leganés apretó los dientes en el cuarto set para certificar su pase a octavos de final. De cara a esa ronda, el rival de Jódar saldrá del duelo entre los estadounidenses Alex Michelsen, 42 del mundo, y Nishesh Basavareddy, 148, ambos debutantes como él en el Grand Slam de tierra batida.

Cara y cruz para Carreño y Davidovich

Siguiendo con el cuadro masculino, el argentino Thiago Tirante prosigue su racha victoriosa en París, donde ya está en tercera ronda tras derrotar a Alejandro Davidovich, el español con mejor ránking de esta edición, por 4-6, 7-6(4), 6-1 y 3-6. Mejor le han ido las cosas a Pablo Carreño, que ha ganado al australiano Thanasi Kokkinakis una vez que este ha abandonado nada más empezar el tercer set, después de haber ganado el segundo, con un problema en el hombro derecho.

"Creo que tengo el nivel y que estoy recuperando la confianza. Si físicamente me encuentro bien, todo lo demás va a ir saliendo poco a poco. Estoy muy contento porque en este torneo he dado el pasito que me faltaba para ganar esos partidos contra los jugadores top", señala Carreño.

Doble caída en el cuadro femenino

Ni Kaitlin Quevedo ni Bassols Ribera continúan en Roland Garros. La primera cayó ante la número 7 del mundo, Elina Svitolina, por 0-6 y 4-6, mientras que Bassols Ribera no pudo con Andreeva pese a imponerse en la primera manga por 3-6. En las dos siguientes mangas cayó por 6-1 y 6-1.