Así se dio cuenta Cerúndolo de que Jannik Sinner estaba muy mal pese a que éste trató de ocultarlo

El tenista argentino asegura que empezó a notar que algo raro pasaba en el inicio del tercer set y que, por eso, pudo aguantar y no perdió el partido ante Sinner en Roland Garros

Jannik Sinner ganaba a Juan Manuel Cerúndolo, en la segunda ronda de Roland Garros 2026, con la claridad que se esperaba y se aprestaba a acabar el partido en tres sets (6-3, 6-2 y 5-1) cuando todo cambió. Cerúndolo empezó a ganar puntos, sumó 19 consecutivos, mientras el italiano daba muestras de estar mal. Mareado, con calambres, sin apenas moverse en algunos puntos, dejaba claro que no estaba para aguantar la exigencia de un duelo de este nivel.

Con 5-5 dijo basta. Se fue a la juez de silla, le preguntó que podía hacer y se fue al vestuario cinco minutos a para tratarse. Pese a ello, perdió los dos juegos siguientes y, en el intercambio, se fue otra vez al vestuario, donde estuvo casi nueve minutos, superando el tiempo estipulado que puede estar -Rafa Jódar recibió un 'warning' el día anterior por ello-. Nada lo salvó, aunque se le vio algo mejor, no lo suficiente y, además, coincidió con que Juanma Cerúndolo se creció ante lo que veía enfrente y ganó por un doble 6-1 los dos últimos sets.

En apariencia, el bajón llegó de repente, lo que hizo suponer que fue un golpe de calor. Sin embargo, el propio Jannik Sinner afirmó en la rueda de prensa posterior que no se trataba del calor, sino de que se había quedado sin energías y no había podido recuperar, y desveló que había pasado una mala noche anterior, lo que pudo influir a la hora de sentir ese cansancio extremo.

Cerúndolo nota "algo raro" en el inicio del tercer set

En realidad, el bajón no fue repentino, sino que fue progresivo. Y pese a que trató de ocultarlo, su rival se dio cuenta de ello y eso hizo que se viniese arriba, cuando ya tenía el partido casi 'entregado'.

Juan Manuel Cerúndolo desveló luego ante los medios cómo se dio cuenta de que Sinner no estaba bien. "Empecé a verlo -los problemas de Sinner- quizá con el 3-0 o al principio del tercer set", indicaba el jugador argentino.

"Noté que empezó a hacer diferentes tipos de saque y volea para acortar los puntos. Luego, comenzó a pegar derechazos muy fuertes, incluso estando fuera de posición, intentando también que los puntos fueran más cortos. Entonces empecé a notar que algo no iba bien, porque, sinceramente, antes de eso me estaba ganando con bastante facilidad. ¿Por qué iba a cambiar de táctica y acortar los puntos si no lo necesitaba?", se preguntaba Cerúndolo.

El tenista argentino echó el resto y le salió cara en Roland Garros

El bonaerense aprovechó la ocasión y supo ahí que tenía una oportunidad. "Empecé a sentirlo. Luego, empezó a mover las piernas como para hacer algo y, además, creo que su equipo comenzó a animarlo. Pensé: “algo raro le pasa”. No parecía lógico con el marcador. ¿Sabes? Iba 6-3, 6-2, 3-0. Así que empecé a notarlo un poco e intenté pelear mucho para mantenerme mentalmente, seguir empujando, jugar mi mejor tenis e intentar dar lo mejor de mí, y a ver si quizá él bajaba un poco el nivel", confirmó el menor de los Cerúndolo que, de no haberlo notado, tal vez habría bajado los brazos.

El joven jugador argentino tuvo que ser mentalmente fuerte en ese momento, cuando iba 5-1 abajo, ya que un par de errores y se le habría ido el partido. "Estaba muy tenso porque tienes la sensación de 'estoy cerca ahora', pero a la vez me mete dos palos y pierdo el partido. Entonces estaba muy tenso ahí. Cuando gané el tercer set me alivio. Yo, en mi cabeza, digo pensando sin saber realmente: 'el cuarto lo tira, porque lo veía medio mal y el quinto vuelve a full'. Y como el cuarto arrancó ahí duro, los primeros juegos fueron duros y después, lo tiró al final del cuarto. Y en el quinto arrancó súper de actitud, obviamente estaba más bajo de energía y de nivel, pero la actitud arrancó a full, pero el quinto creo que yo que ese set yo lo jugué increíble", analiza Juanma Cerúndolo cómo fue todo el proceso mental. La realidad es que el tenista bonaerense acabó jugando su mejor tenis.