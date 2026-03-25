Marc Márquez está "jugando" con Bezzecchi y Aprilia

El excampeón Luca Cadalora cree que Marc Márquez "no está arriesgando" y está reservando fuerzas para cuando esté mejor y pueda ganar de forma consistente

El inicio del Mundial de MotoGP está resultando apasionante y los resultados de las dos primeras carreras, pese al dominio de Aprilia, dejan un abanico de posibilidades que hacen más interesante el campeonato.

Tras un año en el que Marc Márquez dominó de cabo a rabo y se proclamó campeón con meses de antelación, el hecho de que hayan aparecido las Aprilia para contrarrestar a Ducati de forma constante y que las KTM, con Pedro Acosta, también aparezcan según que circuito ya ha provocado que haya tres campeones en cuatro carreras -contando los sprints- y muchos pilotos implicados en las primeras posiciones cuando hace un año eran los dos hermanos Márquez y Pecco Bagnaia.

La superioridad de Aprilia en las carreras de los domingo hizo alzar la voz al team manager de Ducati, Davide Tardozzi, quien reconocía la preocupación que hay, por ello, en la marca. Y admitía que ahora mismo dependen de la genialidad de Marc Márquez para estar arriba.

Nadie se fía de Marc Márquez

Esa calidad de uno de los mejores pilotos de la historia es lo que pone en duda la superioridad de Bezzecchi y Aprilia. Nadie se fía de Marc Márquez y, de hecho, hay quien asegura que está guardando fuerzas para dar el golpe cuando llegue su momento.

"En mi opinión, Márquez todavía no está al cien por cien. No lo veo pilotando al cien por cien. Y eso nos lo dice también el hecho de que ha perdido. Ganó el duelo en la carrera sprint del sábado frente a Diggia, pero lo perdió en la carrera larga", afirma el excampeón italiano Luca Cadalora en el canal de Youtube de Moto.it, donde deja claro que, para él, el piloto español está 'guardando fuerzas'.

"Con razón no está arriesgando demasiado, está jugando un poco a la defensiva para estar listo para dar el 100% cuando esté físicamente recuperado. Es un enfoque muy maduro en esta temporada, con razonamientos que, en mi opinión, nunca había hecho en su carrera. Esto augura bien para él en el transcurso del campeonato", avisa un Cadalora que ya advierte sobre el resurgir del piloto de Cervera.

Las Ducati y Aprilia toman el relevo de Honda y Yamaha

Lo que más le gusta al expiloto italiano es la competitividad que hay ahora entre Ducati y Aprilia, que le recuerda a la que hubo durante muchos años entre Yamaha y Honda. "Ante todo, me gusta mucho el hecho de que haya dos marcas italianas disputándose el puesto más importante en MotoGP, algo que creo que no ocurría desde hace mucho tiempo", añade, al tiempo que advierte que, aunque todos ven a Aprilia ahora muy fuerte, Ducati sigue siendo una marca muy 'peligrosa'.

"Tampoco es que Ducati vaya muy lenta. Es una moto fantástica en muchos aspectos. Tienen ahora una experiencia en todos los componentes de la moto que les permite ser competitivos en todas partes, desde hace años", confirma Luca Cadalora, que elogia el paso adelante de Aprilia en el último año.