Jerez será la prueba de fuego para Marc Márquez

El primer Gran Premio en España de la temporada es clave para los italianos, ya que contarán con nuevas piezas para intentar dar caza a Aprilia

Ducati ha transitado por las fases del duelo a una velocidad de vértigo. En Buriram todavía rondaban por la primera fase, la de negación: se escudaban en el físico de Marc Márquez o en un pinchazo inoportuno para no mirarse al espejo. Era más cómodo culpar a las circunstancias que admitir que la Desmosedici ya no era la referencia.

Sin embargo, el doblete de Aprilia y ver a tres RS-GP26 en el top 5 de Brasil ha forzado la entrada en la fase de aceptación. Ya no hay margen para la ira o la negociación, el baño de realidad ha sido absoluto. Los de Borgo Panigale asumen, sin los reparos de hace unas semanas, que están por detrás técnicamente. Algo inédito desde 2022. Han pasado de considerar la superioridad de Noale como una anomalía a reconocerla como la tendencia dominante actualmente. Ahora, en plena fase de aceptación, es el momento de empezar a hacer cambios.

Austin no va a cambiar nada en Ducati

El Gran Premio de Estados Unidos aparece en el calendario como el refugio ideal para Marc Márquez, un trazado talismán donde los antecedentes invitan al optimismo. Sin embargo, el de Cervera prefiere enfriar las expectativas y señalar a Jerez como la verdadera prueba del incio del campeonato. Su lectura es pragmática ya que el Ángel Nieto es perfecto para la puesta a punto de las motos gracias al equilibrio perfecto entre zonas de baja, media y alta velocidad.

Ducati está trabajando a contrarreloj para introducir un paquete de mejoras en la primera cita europea que frene la sangría frente a las Aprilia de Bezzecchi y Jorge Martín: ''Yo creo que más en Jerez es donde se ve realmente dónde está cada uno. Austin sigue siendo un circuito bastante bastante especial. Es verdad que es uno de los circuitos que se me ha dado siempre bastante bien, pero veremos. De momento llevamos dos circuitos y en los dos Aprilia ha conseguido coger más puntos; pero yo nunca destaco una moto o un piloto, sino que es el conjunto. Y ahora mismo Bezzecchi con Aprilia y Martín con Aprilia están haciendo un grandísimo trabajo y están sacando algo más'', comentaba Marc Márquez tras la carrera en Brasil.

Un respiro para Marc Márquez

Pero hay otro factor decisivo antes de Jerez. Y es que el aplazamiento de Qatar debido al conflicto bélico en Oriente Medio concede a Márquez cuatro semanas de tregua tras Austin, un respiro vital para terminar de recuperarse de su brazo derecho que aún le sigue dando guerra. En la otra parte del garaje, Bagnaia también está pendiente de resurgir en Texas tras llegar tocado por su doble cero en Brasil. pese a las malas sensaciones, Pecco ha asumido su responsabilidad y el equipo confía en la solvencia que mostró en pretemporada. Este parón, sumado a las piezas nuevas que se traen entre manos en Ducati, marca el límite para intentar dar caza al huracán de Aprilia.