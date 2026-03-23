Ducati quita toda la presión a Marc Márquez

"Conocemos el problema y buscamos la manera de resolverlo. No podemos esperar que el talento de Marc nos vaya a solucionar siempre la papeleta", asegura Davide Tardozzi

La celebración en el equipo oficial de Ducati después de que Marc Márquez se hiciera el sábado con el Sprint del Gran Premio de Brasil era acorde a la preocupación que venían teniendo desde que arrancó la temporada. El equipo que comanda Gigi Dall'Igna asume que Aprilia les ha alcanzado y que, a día de hoy, sus pilotos están un paso por delante en adaptación a la moto.

Por eso, que dos Ducati acabaran por delante fue celebrado por todo lo alto en la marca de Borgo Panigale. Si hasta ahora han sido cautos en sus declaraciones, ya señalan abiertamente que tienen un problema, un contratiempo que deben resolver dentro y no esperar que la calidad del mejor piloto de la parrilla le saque las castañas del fuego.

Davide Tardozzi, team manager del equipo oficial de Ducati, reconocía esta preocupación y que el propio Dall'Igna estaba trabajando duramente para tratar de recuperar el terreno perdido en los últimos meses. "En las áreas en las que estamos perdiendo un poco, Gigi (Dall'Igna) está trabajando desde el invierno para poder recuperarnos. Está claro que Aprilia ha hecho un trabajo muy bueno y no será fácil. (...) Han trabajado muy bien desde el año pasado. Creo que desde la mitad de la pasada temporada se han mostrado muy competitivos. Han hecho un último paso adelante muy grande, así que solo nos queda felicitarles", admitía en declaraciones a Motorspor.com desde el circuito Ayrton Senna de Goias.

Ducati apoya la opinión de Marc Márquez

Tardozzi cree que no será un proceso lento y, por ello, como dijo Marc Márquez tras el Gran Premio de Brasil, el objetivo ahora mismo es sacar el mayor número posible de puntos. La temporada es muy larga y esto puede dar muchas vueltas. "Creo que Aprilia seguirá siendo competitiva en Austin, pero estoy seguro de que Ducati estará más cerca, también en Jerez ellos serán muy fuertes, pero podemos estar más cerca. Conocemos el problema y buscamos la manera de resolverlo", señala, dejando un mensaje para la esperanza.

No es la primera vez que Marc Márquez comienza el Mundial con altibajos y sin dominar -salvo en el GP de Las Américas- y, tras el Gran Premio de España, empieza a ser consistente y a dejar atrás a sus rivales. Con Honda lo hizo en más de una temporada cuando las Yamaha empezaban más fuerte.

Tardozzi no sólo espera que Ducati vaya a más, sino que también lo haga un Marc Márquez que sigue recuperándose de su largo periodo de baja. "En este momento además tenemos a un Marc que no está al cien por cien físicamente, aunque esto no es excusa ya que las otras Ducati están por detrás", analizaba y, de hecho, avisaba que Márquez es más una solución que un problema. "No podemos esperar que el talento de Marc nos vaya a solucionar siempre la papeleta", reconocía el team manager de Ducati.

El veterano manager italiano admite que en Ducati están sufriendo, pero que saben el camino que deben tomar. "Han sido dos carreras muy difíciles, nos han enseñado mucho, ya no estamos solos, los adversarios han crecido mucho y ahora debemos demostrar que Ducati es capaz de recuperar la desventaja", advierte antes de señalar lo mucho que les da el piloto de Cervera en esta situación.

"Marc no está al cien por cien, pero como todos los grandes campeones no se lamenta de ello y solo trabaja duro para tratar de traer a casa los mejores resultados posibles", sentenciaba Tardozzi.