Bezzecchi irrumpe y amenaza el reinado de Marc Márquez

El piloto de Aprilia desafía el legado del de Cervera, llevándose las dos primera carreras de la temporada de largo y amenazando con seguir en lo más alto tras un inicio impecable

Parece que el Mundial de MotoGP ha dado un vuelco que pocos se atrevían a vaticinar hace un mes. Si bien una victoria aislada puede pasar por un simple golpe de suerte, cuando los resultados se repiten de forma consecutiva entramos en un escenario diferente, donde el azar deja paso a una realidad evidente: el orden al que estamos acostumbrados está está saltando por los aires. Este arranque de 2026 ha confirmado que lo visto al cierre del curso pasado no era un espejismo provocado por la baja de Marc Márquez, sino el prólogo de un cambio de guardia que ahora mismo lideran Marco Bezzecchi y Aprilia.

El terremoto Bezzecchi

El piloto italiano ha empezado el año como un auténtico ciclón, anotándose los triunfos en Tailandia y Brasil con una solvencia que asusta. No se trata solo de ganar, sino de como lo ha hecho, dominando cada vuelta y marcando los mejores registros en carrera. Con estos dos éxitos, Bezzecchi ya encadena cuatro victorias seguidas si contamos el final de 2025, una cifra que en la era moderna de la categoría solo está al alcance de nombres de leyenda como Rossi, Lorenzo, Márquez o Bagnaia. Palabra mayores para un piloto que, aunque siempre ha estado señalado, todavía no tiene una corona mundial en su poder.

A pesar de que su techo hasta ahora han sido los terceros puesto logrados en las tres categorías, el italiano parece haber encontrado el punto de madurez necesario para gestionar la presión de ser el líder de la general. Él mismo reconoce que estar en lo más alto es algo especial, pero mantiene la cautela ante un calendario al que todavía le quedan veinte paradas por delante.

Austin como termómetro

Lo cierto es que Bezzecchi es la muestra de una Aprilia que atraviesa su momento más dulce. La firma italiana ha construido una moto que ahora mismo parece no tener fisuras, logrando colocar a sus cuatro pilotos en posiciones de privilegio y dejando claro que su hegemonía no es fruto de la casualidad. Mientras Ducati sigue intentando pulir los defectos de su nuevo prototipo, los de Noale han sabido aprovechar factores externos, como la dureza de los neumáticos Michelin o las complicadas condiciones de las pistas en este inicio de gira para marcar distancias.

Sin embargo, la verdadera prueba llega ahora en el Circuito de las Américas. Texas es el jardín de Marc Márquez, un trazado donde el de Cervera ha dictado sentencia en siete ocasiones y donde siempre parte como la referencia a batir. El año pasado se le escapó el triunfo por un error propio cuando lideraba con comodidad, pero su idilio con Austin es innegable. Si este domingo Bezzenchi es capaz de volver a imponer su ley en el GP de Estados Unidos, ya no habrá dudas: el trono tiene un nuevo pretendiente que que va muy en serio, al menos en este arranque de temporada.