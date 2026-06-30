Marius Marin, avanzado por Cordón, se aleja definitivamente del Sevilla con rumbo a Arabia

Antonio Cordón avanzó las conversaciones para firmar gratis al pivote rumano, pero finalmente, condicionada por las circunstancias nervionenses, la operación queda descartada al decantarse por el Al-Nasr árabe

Antes de su desvinculación del Sevilla, Antonio Cordón ató los fichajes de Juan Iglesias, Arouna Sangante y Patrik Mercado y avanzó en otras operaciones con el factor común de no suponer ningún desembolso.

De ese modo, el alto ejecutivo extremeño dio pasos al frente en la incorporación de Marius Marin, su opción prioritaria para reforzar el centro del campo al poder reclutarlo con la carta de libertad tras su negativa a renovar con el Pisa.

Cordón llegó a viajar a Italia para avanzar su incorporación

De hecho, Cordón viajó a Italia para avanzar en las conversaciones con el pivote rumano, que, a priori, veía con buenos ojos la posibilidad de recalar en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras una larga etapa en la entidad pisana.

No obstante, poco después de este desplazamiento del exdirector de fútbol del Sevilla, el internacional con Rumanía cayó lesionado y se mantuvo alejado de los terrenos de juego más tiempo del esperado en un principio, hasta el punto de que no volvió a pisar el terreno de juego desde el 15 de marzo, fecha en la que se vio obligado a retirarse del terreno de juego con el Cagliari.

Esta larga ausencia empezó a enfriar una operación que pasó al cajón cuando Cordón alcanzó un acuerdo con el Sevilla para salir de Nervión y asumió el mando José Ignacio Navarro.

Marin se decanta por un salario salto en los Emiratos

Aunque hace semanas que dejó de considerarse una opción, es ahora cuando queda descartada definitivamente al poner rumbo a otro equipo una vez que ha finalizado su contrato en el Pisa.

Así, Marius Marin ha priorizado la vía económica y emigrará a Oriente Medio para militar en El-Nasr de Emiratos Árabes Unidos. A sus 27 años, firmará por dos temporadas con un sueldo importante que le ha convencido para apostar por la aventura exótica y descartar las propuestas que tenía sobre la mesa para continuar en el fútbol europeo a un mayor nivel.

De esta forma, siempre tuvo claro que a la conclusión de este curso iniciaría una nueva etapa, más si cabe después del descenso del Pisa y por un momento se habló de que las conversaciones con el Sevilla habían avanzado. No obstante, las circunstancias provocaron que tanto el Sevilla como el jugador miraran hacia otro lado y descartaran unir sus caminos.