Maresca se acuerda del Sevilla en pleno fichaje por el Manchester City: "Es mi segundo hogar"

El club inglés ha publicado un reportaje de su pasado como jugador nervionense para destacar su lado más solidario, recordando la donación que hizo al Hospital San Juan de Dios tras ser elegido MVP de la final de la Copa de la UEFA en Eindhoven

El Manchester City no ha tardado en confirmar que Enzo Maresca es el elegido para sustituir en su banquillo a Pep Guardiola. Sin equipo desde que el pasado mes de enero saliese del Chelsea, con el que había conquistado la Conference League frente al Real Betis y el Mundial de Clubes, el italiano llega así a uno de los conjuntos más poderosos del mundo, que en realidad conoce bien. No en vano, fue ayudante del propio técnico catalán en la 22/23 y anteriormente también dirigió a su equipo sub 23.

Obviamente, el de Pontecagnano Faiano, que años atrás estuvo en la agenda sevillista como entrenador, no ha ocultado su alegría y sus ganas por empezar a trabajar en un club que aspira siempre a todo. "Es una oportunidad magnífica para mí", ha recalcado. Pero llama la atención que el propio conjunto inglés, en sus medios oficiales, haya querido destacar también el lado más solidario de su nuevo entrenador mediante una recordada anécdota de su etapa en el Sevilla FC.

El Manchester City pone el foco en su lado más solidario en la primera Copa de la UEFA del Sevilla FC

Así, un reportaje en la web de la entidad 'sky blue' recuerda que el transalpino disfrutó de una exitosa carrera como jugador, aunque "podría decirse que la cumbre de su etapa como mediocampista llegó durante un período de cuatro años en el Sevilla, entre 2005 y 2009". En este sentido, se destaca la importante contribución que tuvo el ex futbolista para celebrar "un periodo de éxito sin precedentes hasta entonces para el Sevilla", con la conquista de dos Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey.

Una donación de 10.000 euros al Hospital San Juan de Dios

En la primera de esas finales, en Eindhoven, Maresca fue nombrado mejor jugador del partido al firmar un doblete en el 4-0 sobre el Middlesbrough, que completaron Luis Fabiano y Kanouté. Pero el hecho que el Manchester City ha querido poner de relieve es que dicho galardón individual llevaba aparejado un premio económico de 10.000 euros, si bien el italiano "demostró su naturaleza generosa y altruista al donar los fondos directamente al hospital San Juan de Dios de Sevilla".

"Sí, es verdad. Para el premio al jugador del partido en la final había una cantidad de dinero ¿Por qué lo hice? Simplemente porque siempre digo que nunca debemos olvidar que somos muy afortunados en nuestra profesión. Tenemos mucha suerte en cuanto a la vida que tenemos, en cuanto a la suerte que tenemos con todo el dinero que ganamos, así que cuando tenemos la oportunidad de ayudar a la gente, es algo bueno que hacer”, ha explicado ahora al respecto el que fuese también técnico del Leicester, al que ascendió a la Premier League.

Su esposa y su primer hijo, sevillanos

Además, los medios oficiales de la entidad británica recuerdan que Maresca "desarrolló un fuerte vínculo con Sevilla", por lo que también ha sido cuestionado en este momento tan especial para él por esa feliz etapa en Nervión. "Mi esposa es de Sevilla. Mi primer hijo nació en Sevilla, así que Sevilla para mí es como mi segundo hogar", resaltó.

Los recuerdos de su etapa en el Sevilla FC

Pero volviendo al plano deportivo, el preparador transalpino rememoró con nostalgia todo lo que supuso aquellos primeros éxitos europeo del conjunto hispalense. “Recuerdo que la ciudad se volvió absolutamente loca en ese momento. Especialmente porque era el primer trofeo europeo para el club. Ahora, después de 15 años, han ganado la Europa League muchas veces. Nunca habían ganado la Supercopa, pero en ese momento fue una locura para la ciudad, la afición y el club porque, como equipo, cambiamos un poco la historia de ese club. Ese fue, sin duda, el período más productivo de mi carrera como jugador, pero luego, para ser sincero, en todas mis experiencias con todos los equipos a los que me uní, todas fueron buenas en diferentes aspectos”, sentenció.

La trayectoria de Maresca, con una segunda parada en Nervión

Tras arribar a Nervión procedente de la la Juventus en 2005, tras haber estado cedido en la Fiorentina, Maresca fue traspasado cuatro año después al Olympiacos griego por el doble de lo que costó (5 millones de euros). Luego regresó a LaLiga de la mano del Málaga y agotó su carrera en su país, pasando por Sampdoria, Palermo y Hellas Verona, donde colgó las botas en enero de 2017.

Unos meses después comenzó su andadura en los banquillos, como asistente en el Ascoli. Y en diciembre de ese mismo año recibió la llamada del Sevilla FC para ejercer como ayudante de su compatriota Vicense Montella. Tras esa segunda etapa en el Sánchez-Pizjuán comenzó otra como segundo de Manuel Pellegrini en el West Ham, de donde salió ya como primer entrenador del Manchester City sub 23, primero, y el Parma, antes de volver a ejercer como asistente de Guardiola y arrancar por fin en solitario con sus conocidos éxitos en el Leicester y Chelsea, que le han llevado de vuelta a Etihad Stadium.