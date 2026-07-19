La ambición de Antony, "deseando que llegue el reto de la Champions", no tiene techo: "Quiero ganar títulos"
El extremo no se arrepiente de haber rechazado al Bayern el verano pasado, porque "sentía que el Betis era exactamente el club adecuado" para "volver a ser feliz como futbolista y como persona", al tiempo que pasa página tras perderse el Mundial: "Estoy convencido de que, trabajando duro, el resto llegará por sí solo"
El prestigioso diario alemán 'Bild' ha aprovechado la presencia del Real Betis en Alemania, donde desarrolló hasta el sábado un 'stage' de concentración en la localidad de Harsewinkel, para entrevistar a Antony Matheus dos Santos, que el pasado verano se decantaba por volver a tierras hispalenses pese a las llamadas, entre otros, del Bayern de Múnich, así como clubes ingleses, saudíes, brasileños e italianos. Incluso, el míster de los bávaros, Vincent Kompany, le llamó personalmente. Sin embargo, el atacante se decantó por los verdiblancos, decisión de la que no se arrepiente en absoluto.
"Obviamente, fue un gran honor. Siento un gran respeto por el Bayern de Múnich y también por Vincent Kompany. Es un entrenador al que aprecio mucho. Cuando un club como el Bayern muestra interés y el técnico te llama en persona, significa muchísimo para un jugador. Fue una decisión que tomé junto a mi familia. En aquel momento me encontraba en una fase difícil de mi vida y necesitaba un lugar donde pudiera volver a ser feliz, no sólo como futbolista, sino también como ser humano. Sentí que el Betis era exactamente el club adecuado para mí. ¡Por eso no me arrepiento en absoluto de esta decisión!", sentencia el paulista.
Una temporada intensa, con noticias muy buenas y muy malas
"Fue una temporada llena de emociones. Como equipo, logramos algo especial y, a nivel personal, también fue un buen año para mí. Por supuesto, como jugador de ataque, siempre deseo marcar más goles y dar más asistencias. Pero he evolucionado tanto como jugador como a nivel personal. Por eso, en general, guardo un recuerdo muy positivo de la temporada. ¿Perderme el Mundial? Por supuesto (que dolió). Lo di todo y me sacrifiqué mucho por ello. Al final, en el fútbol hay cosas que no puedes controlar. Lo más importante es seguir trabajando duro. Estoy convencido de que el resto llegará por sí solo".
Un cambio radical de Manchester a Sevilla
"Muchísimo. No quiero hablar demasiado sobre el Manchester United. El tiempo allí me hizo madurar como persona. Cuando llegué a Sevilla, no estaba en una situación fácil. Aquí he vuelto a encontrar la alegría por el fútbol. La afición y el club me dieron una confianza increíble desde el primer día. Eso me ayudó un montón".
De vuelta a la Champions League 21 años después
"Para el club y nuestros aficionados es algo sumamente especial. Han esperado muchos años por este momento. Sabemos lo grande que será el reto en la Champions League, pero estamos deseando que llegue. Nuestro objetivo es representar al Betis de la mejor manera posible allí y darlo todo en cada partido. Los aficionados pueden esperar un equipo que juegue con mucha pasión y una entrega enorme".
Objetivos para la 26/27
"Quiero ganar títulos. Ése es siempre mi mayor objetivo. Además, quiero seguir mejorando mis números, marcar más goles y dar más asistencias. Pero, sobre todo, quiero ayudar al equipo a hacer una temporada aún mejor que la del año pasado".