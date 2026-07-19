García Plaza no se impacienta, pues "queda mes y medio de mercado", pero avisa: "La pretemporada va a ser dura y difícil"

Tras la derrota ante el KS Cracovia, que justifica en parte por la lluvia y el mal estado del campo, el míster nervionense recuerda que tiene "Muy pocos jugadores del primer equipo", mientras que "hay que seguir preparándose y creciendo" con "un plantilla que todavía está en construcción"

El entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, valoraba en los medios oficiales del club los pormenores del segundo amistoso de la temporada, que los suyos perdieron por la mínima ante el KS Cracovia, con los que se notó la diferencia de rodaje: "Es verdad que ellos estaban a una semana de empezar la competición y nosotros solo llevamos 15 días de entrenamiento. En la primera parte creo que hemos estado bien, dentro de un orden. Hemos tenido dos tiros al larguero y uno al poste. Nos han metido un golazo, pero el equipo ha competido bien. A partir de la segunda parte, con el aguacero, ya era un partido más de fuerza y de segundas jugadas, porque el balón ya no rodaba".

Sobre la ausencia de refuerzos arriba y la necesidad de tirar de la cantera, el preparador madrileño no se alarma de momento, si bien tiene claro que terminó jugando con muchos de los que no van a ser a priori titulares durante la temporada: "Al final ha jugado prácticamente el Sevilla Atlético, como digo yo, porque estaban todos los chavales, y estoy encantado con ellos. Tengo claro que la pretemporada va a ser dura y difícil, porque la plantilla todavía está en construcción. Es algo lógico, no pasa nada, porque todavía queda mes y medio para que cierre el mercado. Los chicos van a tener que jugar muchísimos minutos".

Mucha cantera ante la falta de efectivos

"Lo positivo es que no haya ninguna lesión. Siempre digo que en pretemporada lo más importante es no perder a ningún jugador por esa razón. A partir de ahí, hay que seguir rodando. Ellos han jugado 60 minutos, mientras que el Cracovia ha mantenido prácticamente a su once durante todo el partido. Ha sido un encuentro muy exigente por el estado del terreno de juego tras la lluvia, pero tengo claro que esta pretemporada va a ser dura y complicada, insisto, porque ahora mismo contamos con muy pocos jugadores del primer equipo. Aún queda un mes y medio de mercado, pero hay que seguir jugando partidos y preparándonos para ir creciendo".

Una semana con doble amistoso ante Córdoba y Ceuta

"Mi idea es que en uno de los partidos los jugadores disputen 45 minutos cada grupo, y en el segundo que la gente del primer equipo alcance los 70 o 75 minutos, que es la progresión que tenemos que seguir. Ya decidiré en qué partido juegan los chicos del filial, pero no podemos llevar a los que deben disputar 75 minutos a jugar también el otro encuentro, porque existe riesgo de lesión muscular. Hay que seguir acumulando trabajo y rodando, con el objetivo puesto en el Rayo Vallecano y en seguir modificando la plantilla durante este mes y medio que queda de mercado".