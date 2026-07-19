La intrahistoria del Cracovia - Sevilla: los fichajes de inicio, el gol se resiste, Oso pierde los papeles y enfado con el árbitro

Los nervionenses estrenaron su novedosa tercera equipación, recién presentada al público, en un encuentro para olvidar donde la lluvia y el viento deslucieron por completo una segunda mitad que deparó, pese a la derrota, una buena noticia: a priori nadie salió lastimado ni lesionado

Perdió el Sevilla FC en su segundo amistoso de pretemporada. Fue en Polonia, concretamente en la segunda ciudad más populosa del país, Cracovia, conocida ya por los blanquirrojos, que hace 20 años fueron invitados por el vecino Wisla al partido por su centenario. Unos 300 kilómetros al norte, en la capital Varsovia, los nervionenses levantaron su cuarta Europa League. Este domingo, sin embargo, se volvieron con una mueca de disgusto, pues una derrota nunca es plato de gusto, ni en un 'bolo' veraniego, aunque la mejor de las noticias fue que nadie resultó lesionado. Lo que, viendo cómo estaba el césped en la segunda mitad por culpa de la lluvia y el juego subterráneo, parece milagroso.

La tercera equipación debuta antes, incluso, que la segunda

Presentada oficialmente esta misma semana, la tercera indumentaria del Sevilla FC (negra y con detalles en rosa y violeta) se estrenó antes incluso que la segunda, la rojinegra. La coincidencia de colores con su anfitrión, que lucía camiseta rojiblanca a rayas verticales y calzón oscuro, aconsejaba esta decisión. Se trata de una prenda muy llamativa, con tonalidades flúor que la convierten en una pieza seguramente exitosa en ventas cuando vaya avanzando el verano.

Malestar con un colegiado casero que, eso sí, expulsó correctamente a Oso

Lucien Agoumé, Jon Guridi, Gabriel Suazo, José Ángel Carmona... Hasta el propio míster tuvo encontronazos con el caserísimo Sebastian Krasny, polaco y de Cracovia, para más inri. El reparto de las tarjetas, el hecho de no parar el juego pese a estorbar a 'Peque' Fernández en una acción del primer tiempo que casi acaba en el 2-0... Lo que no quita que expulsara a Joaquín Martínez 'Oso' por una acción muy desafortunada al poco de salir desde el banquillo. Es cierto que le estaban friendo a patadas y el asistente señaló fuera de banda en contra, aunque su reacción (pegó un pelotazo que salió cerca del auxiliar) demuestra que lo de su traspaso le está descentrando un poco.

Los tres fichajes saltaron como titulares y dejaron buena impresión

La venta al Lille de Tanguy Nianzou, pese a no reportar ingresos ahora mismo, sí libera casi cinco millones y medio de euros en el volumen salarial de los blanquirrojos, lo que servirá para inscribir a los tres fichajes hasta la fecha, que, curiosamente, fueron titulares, como el retornado Odysseas Vlachodimos (que estuvo regular), ante el KS Cracovia. Correcto y profundo Juan Iglesias, que empezó de lateral derecho y jugó un rato de central antes de irse; sin complicarse Jon Guridi en el doble pivote; y muy activo Arouna Sangante, agresivo en la marca, saltando líneas desde atrás y reaccionando bien para evitar dos goles, el primero de chilena y bajo palos.

Un gol en dos partidos... y de penalti

La pena máxima convertida por Miguel Sierra ante el Juventud Torremolinos y que brindó el triunfo por la mínima en el primer amistoso es el único en dos encuentros para el Sevilla FC, que echa de menos un delantero. Con Isaac Romero como único delantero nato del primer plantel, más el refuerzo del filial Ibra Sow, la inminente venta de Akor Adams deberá ser compensada cuanto antes con el aterrizaje de un artillero de garantías. Ante los polacos, el remate entre palos más peligroso no llegó hasta los compases finales, cuando Jesús Cruz se elevó para cabecear un centro de José Ángel Carmona y forzar el paradón del guardameta juvenil de Cracovia.