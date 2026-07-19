Humberto Álvarez, psicólogo y coach deportivo, sobre la llegada de Terzic: "Adaptarse a un club como el Athletic Club de Bilbao es algo que no tiene que ser difícil"

En la segunda parte de la entrevista con ESTADIO Deportivo, Humberto Álvarez analiza desde el punto de vista psicológico la llegada de Terzic al Athletic Club y el trabajo psicológico que tiene detrás Lamine Yamal, gran estrella de la selección española y del FC Barcelona

El psicólogo y coach deportivo Humberto Álvarez nos cuenta en esta segunda parte de la entrevista con ESTADIO Deportivo cómo puede afrontar el Athletic Club la llegada de Terzic. Además el profesional de la salud mental confiesa la predilección que existe en el mundo de la psicología deportiva por los porteros. Humberto Álvarez también señaló a la figura de Lamine Yamal y no dudó en que el jugador del Barcelona debe tener detrás un importante acompañamiento psicológico.

- El Athletic Club ha cambiado de entrenador este verano. No renovó Ernesto Valverde y llegó Terzic. ¿Cómo crees que puede cuajar este cambio? ¿Cuánto crees que puede tardar en encajar? ¿Los jugadores como pueden enfocar un cambio tan brusco con un entrenador que no conoce la Liga?

- Posiblemente el Athletic Club sea uno de los equipos del alto nivel en el fútbol más especiales. Es de alabar y sorprende que siga aún apostando por una filosofía como es jugadores de cantera, que conocen el equipo desde que son pequeños. Ya hubo una aventura con Heynckes y lo hizo bastante bien. Edin Terzic tiene un palmarés que habla por sí solo. Tiene 43 años y va entrar en un vestuario con un clima laboral, que eso también es una de los aspectos que trabajamos los psicólogos deportivos y organizacionales en empresas. El clima laboral son esas características que son casi intangibles que sobresaltan de una empresa, de un grupo de personas que quieren, en este caso de un club, que tiene metas comunes. Es uno de los aspectos más importantes a cuidar. No se si el idioma puede ser una barrera, no se cuanto tardará en poder comunicarse él abiertamente. Desconozco si conoce el español o el euskera. En esta globalización, el idioma tiene que ser poca barrera y es un entrenador que ya en su presentación que era un entrenador que siempre miraba a la cantera. Creo que va ser una experiencia, también estuvo en Inglaterra y Turquía en el cuerpo técnico y en el Dortmund lo hizo genial. Adaptarse a un club como el Athletic Club de Bilbao creo que no es algo que tenga que ser difícil si te empapas bien de su filosofía y sabes integrar esa idiosincrasia de jugador de cantera, de jugador de allí, con unas características de afiliación al equipo bastantes especiales.

- ¿Dentro de la propia plantilla, los jugadores lo asumirán igual los que eran más fijos para Ernesto Valverde que los que eran la segunda unidad o incluso no entraban en los planes?

La motivación del futbolista al cambiar de entrenador suele ser más alta con los que menos contaban para el anterior entrenador. Es como una nueva oportunidad de convencer a alguien que puede venir con una nueva idea, con unas nuevas tácticas, forma o filosofía de jugar... Normalmente el jugador que no participaba mucho con el anterior entrenador pues suele ser un plus extra de motivación. Pero sin motivación intrínseca y creo que el Athletic Club, sus futbolistas están por encima de todo y sin ese sentido de pertenencia a un club como el Bilbao difícilmente se encuentra el éxito en el deporte. La motivación extrinseca de poder convencer a un nuevo entrenador pues puede ser importante y parten todos de cero. No es un entrenador que haya entrenado en España y todos van a tener la oportunidad de convencer a un técnico que viene de fuera.

- Dentro de LaLiga, ¿hay algún jugador que te haya sorprendido por cómo gestiona los diferentes momentos visto desde tu perspectiva de psicólogo?

- Quedarme con un solo jugador sería algo injusto para los demás. Siempre los psicólogos que nos dedicamos al tema del deporte, que está incluido también en el mundo del fútbol, suelen tener preferencia por el portero. Ese gran solitario que es en un equipo el portero. Sus éxitos son poco aplaudidos y sus fallos son muy señalados. Si me tuviese que quedar con uno, por su juventud es Lamine Yamal. Un futbolista tan joven, con una explosión tan increíble. Recuerdo el gol que metió en la Eurocopa desde fuera del área que todos nos echamos las manos a la cabeza y que se le veía que tenía actitudes muy importantes para el fútbol.

Pero tan rápido que haya cogido el liderazgo de un equipo tan importante como el FC Barcelona y también de la selección española. Pues imagino que el trabajo mental que tiene que hacer él, tiene que ser encomiable. Tiene que ser un espejo para los que vienen detrás. Un futbolista cuando irrumpe tan joven... Nos podemos recordar todos con 18, 19 o 20 años, pocos estábamos tan centrados y que el está ahí. Seguro que tiene que tener detrás un trabajo psicológico inmenso.

- ¿Dónde crees que puede llegar la psicología deportiva si sigue evolucionando al ritmo que va?

- La gestión emocional que tiene que hacer un deportista de alto rendimiento es algo primordial para evitar bloqueos, para que cuerpo y mente trabajen unidos y podamos alcanzar las metas que un club profesional, o un deportista que trabaja solo como un tenista, quiere alcanzar. El acompañamiento psicológico, el trabajo de un grupo detrás que pueda acompañar al deportista ante esos bloqueos, ante esos déficit, ante todo son personas. Que vienen de historias increíbles, se me ocurren muchos brasileños que siempre han comentado que venían de familias muy humildes y ahora son estrellas. Futbolistas que ya vienen de un ambiente donde su padre o un familiar cercano ya se dedicaba al deporte o al fútbol y poder acompañar a futbolistas, deportistas, tenistas o corredores de maratón por parte de nosotros creo que sería una de las figuras más fundamentales. Aquí estoy barriendo para casa pero poder experimentarlo y ver que ellos evolucionan, que ellos pueden salir de ahí y siempre agradecidos pues mira, es algo que también nos llena y sobre todo el tema de la motivación, tanto intrínseca como extrinseca. Supongo que también todos buscan unos contratos que les puedan solucionar la vida. Pero si no te gusta el fútbol... Escuché en alguna ocasión que lo dejaba porque ya no le apasionaba el fútbol. Esa motivación intrínseca es lo que te hace enfrentarte a algo tan duro como el deporte de élite. Cada vez tienen menos vacaciones, cada vez tienen más carga de partidos, cada vez están más en la palestra en redes sociales a las críticas y también se conocen muchos deportistas que han tenido que cerrarse su cuenta de X (antiguo Twitter). Enfrentarse a todo eso, estoy seguro que no tiene que ser nada fácil. El acompañamiento de un psicólogo yo creo que se me antoja bastante primordial. ¿Dónde llegaremos? Pues lo veremos, quien nos iba a decir que a día de hoy el psicólogo o la psicóloga esté introducido dentro del organigrama de clubes importantes y no solo del fútbol sino en cualquier deporte. Ojalá sigamos ahí y podamos seguir aportando nuestro granito de arena para que ellos puedan seguir sintiéndose personas y no solamente futbolistas.