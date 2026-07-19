Terzic pide un deseo para Unai Simón, Laporte y Nico Williams

El técnico alemán se mostró satisfecho con el gran nivel mostrado por sus jugadores en el segundo encuentro de pretemporada que terminó con un 0-11. "Hemos visto una clara mejoría del miércoles al sábado", afirmó

El Athletic Club disputó este pasado sábado su segundo encuentro de pretemporada y lo hizo ante un Leioa de Tercera Federación. El Athletic Club se esmeró y sacó un triunfo contundente por 0-11. Después del encuentro, un Terzic visiblemente satisfecho, analizó el duelo al tiempo que tuvo palabras de ánimo hacia los jugadores españoles que disputarán este domingo la final del Mundial entre España y Argentina.

Terzic no quiso olvidarse de Unai Simón, Laporte y Nico Williams y se mostró orgulloso de la participación de estos en la cita de este domingo entre Argentina y España. En el caso de que España sea campeona del mundo en el Met Life Stadium, Unai Simón, Laporte y Nico Williams entrarán en la gloria del Athletic Club como lo hicieron en su momento Fernando Llorente y Javi Martínez.

Unai Simón, Laporte y Nico Williams quieren volver como campeones al Athletic Club

Terzic alabó el camino que están haciendo en el Mundial los tres jugadores del Athletic Club y les deseó que pudiesen completar la gesta este mismo domingo para regresar a San Mamés como campeones del mundo: "Estamos muy orgullosos de que tres de nuestros jugadores no solo participen, sino que estén desempeñando un papel fundamental en este torneo y rindiendo a un gran nivel. Les queda dar el último paso y esperamos poder recibirlos muy pronto como campeones del mundo".

Terzic quiere saber más sobre los jugadores del Athletic Club

En relación al encuentro ante el Leioa, Terzic apuntó a la mejoría del equipo en relación al primer test de los vascos. Comentó el alemán la felicidad que le da el ver cómo lo que trabajan en los entrenamientos se traslada al terreno de juego y el objetivo que tiene con los jugadores: "Hemos visto una clara mejoría del miércoles al sábado. Ver en el campo lo que trabajamos me hace muy feliz y me da confianza. Empezamos muy pronto la pretemporada porque queremos conocernos mucho mejor. Quiero saber más sobre los jugadores y ellos necesitan comprender todas las ideas que les presentamos".

Sabiendo Terzic que marcar once goles en cada partido del Athletic Club es altamente improbable, se quedó el técnico con el hecho de poder desarrollar la disciplina y la confianza: "Está claro que no podemos marcar once goles en cada partido, pero es muy importante para nosotros desarrollar disciplina y confianza en nuestro juego. Por eso estoy muy contento con el rendimiento en este partido".

Las próximas citas de pretemporada del Athletic Club

El Athletic Club tiene por delante aún cinco encuentros de pretemporada que podrían aumentar a lo largo del verano. Los de Terzic tienen su próxima cita ante un histórico del fútbol español como es el Sestao River de Segunda RFEF el 22 de julio a partir de las 19:30. El 25 se medirá al Eibar de Segunda división, luego se medirá a un recién ascendido a Primera como el Racing de Santander (29 de julio a las 19:00 horas). Agosto lo iniciará el Athletic enfrentándose al Burgos que dirige el ex de la Real Sociedad, Sergio Francisco (1 de agosto a las 19:00 horas). Según está fijado por el momento, el Athletic Club cerrará sus amistosos ante el Marsella el 8 de agosto y ante el Atalanta el 14 de agosto.