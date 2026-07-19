Darlington, el fichaje del Athletic Club para Lezama

El cuadro vasco cerró días atrás la llegada del guardameta de 16 años que llega procedente del Manchester United. Murciano de nacimiento y de padres nigerianos, se formó en el fútbol base de Navarra y tenía detrás a clubes como Dortmund, Lille, Anderlecht o Copenhaguen

El Athletic Club tiene muy claro que la apuesta por la cantera debe ser uno de los pilares de su filosofía y la piedra angular que marque su presente y el futuro de los leones. En esta idea, desde San Mamés han realizado un movimiento en los últimos días que solo hace confirmar que el Athletic Club tiene muy presente a su cantera y también la apuesta por no dejar de nutrirla.

Darlington Osuchukwu es el nombre del último fichaje del Athletic Club para alimentar su cantera. Con tan solo 16 años, el guardameta nacido en Murcia, de padres nigerianos y que se formó en el Gazte Berriak de Navarra, firma por el cuadro vasco tras convertirse en uno de los grandes atractivos de la cantera del Manchester United.

Darlington Osuchukwu, un fichaje de futuro para el Athletic Club

Darlington Osuchukwu, que empezará jugando en el juvenil A del Athletic Club, ya se ha despedido en su cuenta personal de Instagram del Manchester United. En dicha carta de despedida se muestra agradecido al club inglés y sin mencionar directamente al Athletic Club habla de "comenzar un nuevo capítulo". Darlington Osuchukwu llegó a estar en las categorías inferiores de Osasuna pero fue en 2020, cuando Darlington Osuchukwu llamó la atención del Manchester United que lo reclutó para su cantera y ahí alternó encuentros con jugadores de su edad y con otros más mayores.

La carta completa de despedida de Darlington Osuchukwu del Manchester United

Darlington Osuchukwu se despidió del siguiente modo del Manchester United: "Después de cuatro años inolvidables en este increíble club, he tomado la increíblemente difícil decisión de marcharme y afrontar un nuevo desafío. Esta no ha sido una decisión que mi familia y yo hayamos tomado a la ligera. Aunque estaba muy agradecido por haber tenido la oportunidad de continuar mi camino aquí, creemos que ha llegado el momento de comenzar un nuevo capítulo.

Es imposible expresar con palabras lo mucho que este club ha significado para mí. Quiero dar las gracias a todos en el Manchester United, y cuando digo a todos, lo digo de verdad. Desde los entrenadores que confiaron en mí, hasta los utilleros que trabajaron incansablemente entre bastidores y, especialmente, a mis compañeros, que dejaron de ser solo compañeros para convertirse en mis hermanos. Todos y cada uno de vosotros habéis contribuido a formar no solo al futbolista que soy hoy, sino también a la persona en la que me he convertido. Las lecciones, los valores, las amistades y los recuerdos que me llevo de aquí permanecerán conmigo el resto de mi vida.

También quiero agradecer al club por creer en mí y darme la oportunidad de defender este escudo. Representar al Manchester United ha sido uno de los mayores privilegios de mi joven carrera y algo de lo que siempre me sentiré profundamente orgulloso. Aunque ahora emprenda un nuevo camino, el Manchester United siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Me marcho con un sentimiento de enorme gratitud, respeto y con recuerdos que atesoraré para siempre.

Gracias por todo".

El peso de la cantera del Athletic en el fichaje de Darlington Osuchukwu

Según apunta el diario AS, a Darlington Osuchukwu le ha pesado mucho en su decisión de fichar por la cantera del Athletic Club el importante historial de grandes porteros formados en Lezama y que han estado o están actualmente en el panorama internacional. Nombres como Unai Simón, Kepa Arrizabalaga, Álex Remiro o hace años Andoni Zubizarreta han hecho que Darlington Osuchukwu apuesta por llegar al cuadro de San Mamés.

Detrás de Darlington Osuchukwu andaban clubes como Dortmund, Lille, Anderlecht y Copenhague. Por tanto, la apuesta del Athletic por Darlington Osuchukwu es una muestra más de que en San Mamés piensan tanto en el presente como en el futuro de un equipo que tiene una idiosincrasia muy clara y que no tiene intención de abandonarla por mucho que los mercados sean sumamente complicados.