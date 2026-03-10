Guti: "Arbeloa tiene un caramelo envenenado en el Real Madrid"

El exjugador madridista y ahora comentarista se ha pronunciado alto y claro sobre la situación que vive ahora el técnico blanco y lo que le queda por delante hasta el final de la presente temporada

José María Gutiérrez 'Guti' ha hablado. Y cada vez que lo hace su sinceridad va por delante, le duela al que le duela. El exjugador del Real Madrid ha analizado la situación por la que atraviesa el equipo blanco, el papel que tiene por delante Álvaro Arbeloa de aquí hasta que finalice el curso y las opciones que tiene el conjunto madridista en la Champions League, con y sin Mbappé.

Lo ha hecho en una entrevista concedida a la agencia EFE, donde ha manifestado que problemón que tiene entre sus manos Álvaro Arbeloa. El ahora comentarista de la Liga de Campeones en DAZN cree que, pese a las bajas, el Real Madrid todavía puede hacer un papel digno en la máxima competición europea, pero, al mismo tiempo, reconoce la papeleta que tiene el salmantino como entrenador.

"Ahora mismo, el Real Madrid es un caramelo envenenado lo que le han dado a Álvaro, no solo por el hecho de tener que empezar en mitad de temporada, sino porque cuando llegó ya había muchas lesiones. Lleva unos meses y no es que haya menos lesiones, hay más. Es un momento complicado, no puedes ver todo lo que puede dar un entrenador cuando hay tantas lesiones. Todos tenemos mucha ilusión en Álvaro, sabe muy bien lo que es la casa, pero no tiene todas las herramientas para poder poner todo de su parte para que esto vaya bien, ha recalcado Guti.

Para el que fuese leyenda blanca, el Real Madrid no es sólo Mbappé: "Al final si le preguntas al entrenador, te diría, ojalá no estuviera Mbappé, pero sí recuperara a otros siete. No es solo Mbappé, que es importantísimo por los goles que hace y porque hace que la defensa contraria tenga un poco más de miedo, pero yo creo que Militao, Bellingham y otros jugadores son vitales para este Real Madrid. No llega al 100% para asumir una eliminatoria como esta".

En lo que sí sigue teniendo fe Guti es en el Santiago Bernabéu: "En eso nos agarramos los madridistas, en el hecho de saber que la eliminatoria está complicada pero ese orgullo madridista y esas noches mágicas que hay en el Bernabéu se puedan volver a dar. A ver si todo eso hace que el Madrid crezca y pueda estar a un buen nivel para sobre todo ir a la vuelta con esperanzas de poder pasar".

Los favoritos de Guti para ganar la Champions League

Cuestionado por el nivelazo que hay entre todos los clasificados para los octavos de final que arrancan esta semana, el comentarista de DAZN tiene muchas dudas y un deseo: "Hay mucho nivel. Ahora la complicación para los equipos, sobre todo para el Madrid, es que se han unido muchos equipos que pueden ganar esta Champions, hay equipos que a un partido o a doble partido te pueden ganar: Arsenal, Chelsea, City, Bayern. Es una de las Champions donde más equipos pueden optar a ganarla. Por la magia que tiene el Madrid, la mejor noticia para el Madrid sería pasar esta eliminatoria y empezar a recuperar jugadores. Si recupera a jugadores y pueden estar todos o casi todos útiles, será otro Real Madrid".