Iván Helguera carga contra Arbeloa y elige a su entrenador para el Real Madrid

La elección del técnico salmantino como el relevo de Xabi Alonso sigue siendo muy cuestionada por muchos que conocen bien la casa blanca por dentro

Qué larguito se le debe estar haciendo la aventura en el banquillo del Real Madrid a Álvaro Arbeloa. Ni cuando gana le dejan tranquilo. Además del deterioro físico que ya muestra en tan sólo unos meses como técnico blanco, el salmantino debe estar haciendo un potente ejercicio mental para no perder la paciencia ni la clase ante los medios de comunicación o las redes sociales cuando le atizan de aquella manera.

El último en despacharse a gusto ha sido el exmadridista Iván Helguera, con quien llegó algunos momentos en el vestuario. Acudió como invitado de Iker Casillas en un nuevo episodio de su podcast Bajo Los Palos y analizó la salida de Xabi Alonso sin pelos en la lengua. Los que nunca tuvo tampoco como jugador dentro y fuera del campo.

En este sentido, lo primero que hizo fue criticar a Florentino Pérez por cómo está lidiando con esta etapa madridista tan delicada. Considera que se precipitó con el cambio de entrenador, que los resultados no eran tan malos como para echarlo a las primeras de cambio: "No tenía sentido echar a Xabi Alonso".

Y para Helguera todo ha sido un cúmulo de despropósitos, porque Arbeloa nunca debió subir al primer equipo: "Si echas a Xabi Alonso, tienes que tener en la recámara un entrenador con experiencia para lidiar con todo esto. De buenas a primeras subes a un chico que nunca ha entrenado en Primera División. No creo que Arbeloa sea el adecuado para una situación así. El Real Madrid no puede improvisar en el banquillo en momentos tan delicados".

Para Iván, el nombre elegido debió ser otro por muchos motivos: "Creo que Raúl, por ejemplo, habría lidiado bastante mejor con todo esto".

Por último, volvió a mandarle un mensaje al presidente del Real Madrid: "Florentino Pérez debe tener más sentido común a la hora de planificar este tipo de cambios".

Las dos llaves que le quedan a Arbeloa en el Real Madrid

Pese a todas las críticas que recibe el salmantino, aún mantiene vivas las esperanzas de ganar tanto la Liga como la Champions League. Y todo ello, pese a que tiene un cartel de bajas muy importantes. Con la unidad B, que también es muy buena, y con los jugadores del Castilla está sacando la situación adelante como puede. Sin juego y con triunfos apurados como el conquistado ante el Celta, pero trabajando hasta el último minuto por el club blanco.

Eso sí, el técnico madridista ya está empezando a enseñar los dientes contra algunos jugadores que no están demostrando todo el compromiso que desearía como se encargó de resaltar en la rueda de prensa posterior al duelo contra el Celta: "Estoy muy contento con los jugadores que han querido estar aquí". Un mensaje bomba hacia algunos futbolistas que, a su parecer, se habían inventado una excusa para no jugar este partido.

Y aunque la mayoría le ven fuera del Real Madrid la próxima temporada, Arbeloa tiene todavía dos títulos que le podrían permitir seguir una temporada más en el banquillo blanco: la Liga y la Champions League.

Tanto si gana una como la otra, y más si cabe si hace doblete, silenciaría a todos sus detractores de una vez por todas y Florentino Pérez sacaría pecho de su elección, por lo que tendría garantizada su continuidad. Porque Roma no se construyó en dos días y porque lo que tampoco nadie duda es que este Real Madrid está en plena fase de construcción, desde el banquillo hasta la delantera.