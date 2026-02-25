Aitor Paredes se reafirma como el defensa más duro del Athletic Club

El central del Athletic Club es el único del centro de la zaga que no ha pasado por la enfermería del equipo vasco, siendo el clavo ardiendo al que se agarra Ernesto Valverde en una temporada negra en cuanto a las lesiones

El Athletic Club está viviendo una campaña muy complicada dónde los resultados no acompañan. Parte de la culpa recae sobre el estado físico de los jugadores ya que las constantes bajas han mermado a una plantilla castigada por las lesiones. En defensa, el drama es aún mayor con futbolistas como Vivian, Laporte o Yuri Berchiche sin continuidad debido a las molestias que o tardan en desaparecer, o directamente no desaparecen. El único del centro de la zaga que, de momento, no ha pasado por la enfermería es Aitor Paredes que se reafirma como el defensa más duro de la plantilla rojiblanca.

Las bajas condicionan al Athletic Club

Aitor Paredes es uno de los 8 jugadores que se han librado, de momento, de las lesiones en el Athletic Club. El año está siendo negro para os rojiblancos en torno a las bajas. Tanto es así que lo llamativo en Bilbao son los jugadores que no han acarreado ningún problema físico, cuando lo normal es poner el foco en los que sí. Algunas de las lesiones más sonadas en el cuadro bilbaíno son las de Berenguer, Nico Williams, Laporte o Sancet, aunque el centro de la zaga, entre sanciones y lesiones, ha sido la más castigada con diferencia. El central internacional español, que llegó al Athletic Club este verano, ha estado dos meses sin jugar con el Athletic Club por una lesión de muslo, mientras que Vivian reapareció ante el Elche tras tres jornadas con problemas musculares. Por otro lado, Egiluz, que apuntaba a ser el cuarto central de la plantilla, tuvo que ser operado en agosto por una rotura de ligamento, por lo que aún no ha podido estrenarse con el primer equipo.

Paredes, el único central que no ha pasado por la enfermería del Athletic Club

Con este panorama de lesiones, Aitor Paredes se consolida como el central más duro del Athletic Club y al que se aferra Ernesto Valverde en situaciones desesperadas. El zaguero sí se ha perdido algún partido con los rojiblancos, pero ha sido por sanción. En el grupo de futbolistas que no se han lesionado con el Athletic Club esta temporada aparecen otros defensores como Areso, Adama o Gorosabel, aunque los minutos disputados por ellos no son comparables a los que ha jugado Paredes, que suma más de 2.250 minutos disputados con la camiseta del Athletic Club este curso, muchos de ellos debido a las lesiones de Vivian y Laporte. El de Bilbao es el segundo defensa con más minutos disputados, tan solo superado por Vivian.