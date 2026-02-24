Álex Berenguer apunta a la semifinal de la Copa del Rey ante la Real Sociedad

El futbolista del Athletic Club trabaja de cara al partido del fin de semana ante el Rayo Vallecano, aunque el objetivo prioritario es reaparecer en Anoeta en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad

El Athletic Club encara una semana clave en la temporada rojiblanca. Los vascos, tras una primera vuelta y un mes de enero para olvidar, se repuso en febrero con tres victorias consecutivas en LaLiga, pero la derrota ante la Real Sociedad en la ida de las semifinales de la Copa del Rey empaña el rendimiento del cuadro bilbaíno. En Anoeta, el Athletic Club busca darle la vuelta al resultado y pretende hacerlo de la mano de Álex Berenguer, que apunta a reaparecer ante la Real Sociedad.

La presencia con el grupo de Álex Berenguer, baja en los últimos cinco partidos, ha sido la principal novedad en el entrenamiento que ha llevado a cabo la plantilla del Athletic Club en Lezama para preparar la visita del sábado al Rayo Vallecano. Berenguer, aquejado de manera intermitente desde septiembre de una artritis traumática en el primer dedo del pie derecho, se ha ejercitado junto a sus compañeros con aparente normalidad durante el cuarto de hora abierto a los medios de comunicación. Si mantiene esa progresión, Berenguer podría estar disponible para el técnico de cara a una cita de Vallecas, aunque el objetivo prioritario del Athletic Club y del jugador es estar al 100% para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

A lo largo de la temporada el extremo se ha perdido por ese contratiempo diez partidos, cinco de Liga, tres de Copa y dos de la Champions League, y en las últimas semanas ha sido infiltrado en un par de ocasiones, según desveló en sus comparecencias Ernesto Valverde, para mitigar el dolor en la zona.

Las bajas del Athletic Club

Quién no estará disponible será Mikel Jauregizar. El centrocampista se produjo una lesión en una rodilla hace diez días en Oviedo, de la que únicamente se conoce que no fue "severa" ni en el ligamento ni en el menisco, y no se le ha visto en el exterior como tampoco a Nico Williams. El extremo internacional comenzó la pasada semana un tratamiento externo para tratar su pubalgia y será baja frente al Rayo junto a los lesionados de larga duración Beñat Prados, Maroan Sannnadi y Unai Egiluz y el sancionado Yeray Álvarez. Todos ellos no estarán, tampoco, presentes en Anoeta y se perderán la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.