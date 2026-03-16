Paco López, que coincidió con Jorge de Frutos, 'presiona' a Luis de la Fuente: "Tiene opciones de ir al Mundial, se lo ha ganado"

El entrenador español, que se encuentra libre tras finalizar su etapa en el Leganés, ha hablado del momento de forma del delantero de Rayo Vallecano, al que tuvo durante la 2020-2021 en el Levante. De esta manera, el valenciano le define como "un avión"

Jorge de Frutos está siendo una de las sensaciones del Rayo Vallecano. Su momento de forma le hizo debutar con la selección española el pasado mes de septiembre. Por ello, a pocos meses del comienzo del Mundial, el delantero sigue haciendo méritos para volver a recibir la llamada de Luis de la Fuente. En este sentido, Paco López, con el que coincidió en el Levante, ha hablado de su trayectoria y cómo es futbolísticamente hablando, apuntando que "se ha ganado" el hecho de ir a la cita que tendrá lugar este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Jorge de Frutos, a la espera de la llamada de Luis de la Fuente

Jorge de Frutos está cumpliendo su cuarta temporada en el Rayo Vallecano y su tercera consecutiva, tras su paso por el Levante. De esta manera, el delantero de 29 años ha ido mejorando cada campaña, hasta llegar a esta en el equipo franjirrojo, dónde está rompiendo récords a nivel personal de cara a puerta. En este sentido, el segoviano ya ha logrado 12 goles y dos asistencias en lo que llevamos de temporada, tanto en LaLiga EA Sports, como en la Copa del Rey y UEFA Champions League. Esto le provocó que recibiese la llamada de Luis de la Fuente en el parón de de selecciones de septiembre, debutando en el partido contra Turquía. Tras ello, sus actuaciones en el conjunto de Iñigo Pérez podrían provocarle la convocatoria para los encuentros de la ventana de marzo, en el que 'La Roja' se enfrentará a Serbia, además de la probabilidad de verse las caras con Egipto.

De esta manera, Paco López, que coincidió en el Levante con Jorge de Frutos, ha hablado, en el Diario AS, del futbolista del Rayo Vallecano: "La dirección deportiva me comentó la posibilidad de ficharle, tras las cesiones en Valladolid y Rayo, y di el ok. Al principio no jugaba de inicio, pero cada vez que salía era un avión: vertical, con desborde. Su potencial era increíble. Nos sorprendió su fuerza y su manera de desbordar. Quisimos que mejorara otros aspectos, como entender los momentos para meterse por dentro. Acepta la corrección sensacionalmente. Es tímido y con unos valores increíbles, que ayudaron a su progresión. Se adapta a todas las posiciones de arriba. Tiene gol. No es un delantero centro al uso, grande y rematador, pero interpreta bien los espacios y genera dificultades a los defensas por esos desmarques a sus espaldas".

Paco López valora la posible convocatoria de Jorge de Frutos en el Mundial

Además, Paco López define a Jorge de Frutos como "constancia y honestidad". Además, el exentrenador del Levante, entre otros, habló de la posibilidad de que el delantero del Rayo Vallecano fichase por el Real Madrid y las opciones que tiene de entrar en la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial de 2026: "Me preguntaron bastante en rueda de prensa esas semanas. En esos momentos, la relación entre los presidentes era buenísima. No sé si se llegó a hablar, pero el rumor estuvo ahí. Está haciendo una temporada espectacular. De la Fuente lo ha tenido y lo tendrá en cuenta. Tiene opciones de ir al Mundial. Se lo ha ganado desde abajo".