Del Moral señala el segundo gol de Osasuna y lamenta "la mala fortuna" del Levante

El entrenador granota lamenta el rebote que amplió la ventaja de Osasuna y admite que su equipo no tuvo opciones reales de volver al partido

Álvaro del Moral vivió un debut áspero en El Sadar. El Levante cayó 2-0 ante Osasuna en un encuentro marcado por los dos golpes tempranos del conjunto rojillo y por un segundo tanto que el técnico granota consideró decisivo. Del Moral, que apenas lleva unos días al frente del equipo tras el despido de Julián Calero, reclamó “mala fortuna” en la acción que terminó sentenciando el choque y pidió tiempo para corregir errores. La derrota, la quinta consecutiva, mantiene al Levante como colista de Primera División.

Del Moral lamenta el rebote del segundo gol y admite que “nos ha dejado tocados”

El técnico del Levante no puso paños calientes tras el partido. Reconoció ante Movistar+ que el arranque del encuentro condicionó por completo el plan previsto. El gol de Víctor Muñoz a los trece minutos ya golpeó a su equipo, pero fue el segundo tanto, obra de Rubén García tras un disparo que tocó en Brugué, el que despertó sus quejas. Para Del Moral, aquel desvío cambió el guion de lo que buscaban.

Explicó que la jugada “llega de un rebote y nos penaliza demasiado”, subrayando que su equipo estaba levantando la cabeza justo antes de encajar el 2-0. Aun así, el entrenador valoró la actitud del grupo, insistiendo en que “nadie bajó los brazos” pese a la complejidad del escenario. Reconoció que echaron en falta más precisión en tres cuartos para encontrar una ocasión que les reenganchara al duelo. “Haber tenido alguna más nos habría dado vida”, afirmó.

El Sadar, que había visto a Osasuna llegar a la cita tras seis jornadas sin ganar, se convirtió en terreno incómodo para un Levante que se vio sometido durante buena parte del choque. Pero Del Moral prefirió mirar adelante. “Es solo un partido. Hay que corregir y seguir”, insistió.

El Levante se agarra al esfuerzo mientras Osasuna se aleja del descenso

La lectura del vestuario fue similar a la del entrenador. Manu Sánchez, uno de los futbolistas más destacados del Levante, explicó que los goles llegaron por “acciones puntuales” en las que faltó intensidad defensiva. También lamentó las dificultades para finalizar jugadas pese a las llegadas por banda, subrayando que la falta de acierto volvió a ser determinante.

Mientras tanto, Osasuna reforzó su plan con una primera parte muy seria. Los de Alessio Lisci controlaron el ritmo, golpearon cuando tuvieron que hacerlo y se dedicaron después a gestionar la ventaja con oficio. El Sadar celebró un triunfo que saca a los rojillos del descenso y que devuelve calma al equipo en uno de los momentos más delicados de la temporada.

Para el Levante, en cambio, el horizonte inmediato no ofrece tregua. Del Moral tendrá apenas unos días para rearmar a un equipo que necesita puntos con urgencia antes de medirse al Villarreal en el Ciudad de Valencia. “Queda mucho y esto debe servir para mejorar”, afirmó el técnico, consciente de que el tiempo empieza a correr en contra.