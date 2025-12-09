Lisci analiza la victoria y aclara el estado de Aimar Oroz, Torró y Boyomo: "Veremos mañana"

El entrenador rojillo repasó el 2-0 ante el Levante, defendió el papel del equipo y aclaró el estado de Oroz, Torró, Boyomo y Arguibide tras un triunfo que define como “mucho más que tres puntos”

Alessio Lisci compareció satisfecho pero exhausto tras el 2-0 que devuelve a Osasuna a la senda de la victoria y lo aleja del descenso. El técnico italiano analizó un partido lleno de tensión, habló de los ajustes que cambiaron el rumbo del choque y repasó el estado físico de varios futbolistas clave. Lisci, que afrontaba una presión considerable después de seis jornadas sin ganar, insistió en que sus jugadores “hicieron lo que tocaba” en un encuentro donde la actitud se impuso al juego.

Lisci explica el plan y destaca el carácter del equipo ante el Levante

El entrenador rojillo reconoció que vivió el encuentro de forma visceral. “Estos partidos me encantan, me molan muchísimo”, confesó, consciente de que ante el Levante no había margen para la duda. Para Lisci, la clave del triunfo estuvo en la capacidad del equipo para competir desde el primer minuto y adaptarse a lo que pedía un partido incómodo. “Ha sido una victoria a base de carácter. De esta situación se salía así”, aseguró.

El técnico valoró además que Osasuna cambiara una tendencia que lo había perseguido durante toda la temporada: encajar justo en los momentos de mayor dominio. “Hoy lo hemos hecho al revés. Cuando peor estábamos, marcamos”, afirmó. El segundo gol, obra de Rubén García con un disparo que se desvió en Brugué, llegó cuando el Levante más apretaba. “Ese gol nos ha venido muy bien. Nos permite romper una dinámica que nos estaba penalizando”, añadió.

Lisci también describió los problemas tácticos del inicio, especialmente en el sector izquierdo, donde la presión del Levante generó desajustes. “Nos ha costado corregirlo porque el partido iba a mucha velocidad y había un ruido de locos”, explicó. El descanso sirvió para reajustar las marcas y avanzar hacia una estructura impar que cerró pasillos y evitó nuevas llegadas granotas.

Estado físico de Oroz, Torró, Boyomo y Arguibide tras un partido duro

La noche dejó un parte médico largo. Aimar Oroz se marchó con molestias pero Lisci fue claro: “Aimar está bien”. Sobre Torró, el técnico transmitió tranquilidad: “Lucas creo que está bien también”. Las mayores dudas rodean a Enzo Boyomo, que acabó con dolor en la zona rotuliana. “Hay que ver cómo se enfría. Mañana sabremos más”, apuntó. También pidió calma con Arguibide, insistiendo en que los jóvenes necesitan tiempos y ritmos distintos: “Si los adelantamos, los quemamos”.

Lisci valoró la actitud del vestuario y la implicación de todos, citando como ejemplo la reacción de Becker tras una corrección de Sergio Herrera. “El vestuario es increíble. Estamos todos a una”, destacó. Su mensaje final fue de alivio y responsabilidad. “Esto es mucho más que tres puntos. La plantilla se lo merecía”, afirmó.

Con el equipo ya fuera de la zona roja, Osasuna afronta ahora un reto mayor: visitar al Barcelona en el Camp Nou el próximo sábado. El triunfo ante el Levante ha devuelto aire, pero Lisci advierte que aún queda mucho por hacer.