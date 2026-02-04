Ernesto Valverde confirma a Álex Padilla para la portería del Athletic Club ante la atenta mirada de Unai Simón

El segundo portero del Athletic Club es el elegido por Ernesto Valverde para los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Valencia. Padilla tendrá en sus manos una nueva oportunidad de reafirmarse en la portería rojiblanca y sacar a debate la titularidad en LaLiga aprovechando el bajo rendimiento de Unai Simón

El Athletic Club, tras empatar en el derbi ante la Real Sociedad en San Mamés, regresa a su competición fetiche, la Copa del Rey. Las sensaciones no son muy positivas en el conjunto bilbaíno que ha protagonizado un descalabre apoteósico en LaLiga tras un mes de enero para olvidar. Ante el Valencia en la Copa del Rey, el Athletic Club ve una oportunidad para ,maquillar la temporada y asentar las bases de cara a un futuro que apunta a ser complicado en San Mamés. El partido servirá, a parte de para buscar buenas sensaciones, para ver caras menos habituales sobre el terreno de juego, en especial en la portería dónde Ernesto Valverde ha confirmado a Álex Padilla.

Oportunidad para Álex Padilla en el Athletic Club

El entrenador del Athletic Club, al ser preguntado acerca de la portería, ha confirmado que ante el Valencia jugará el portero de la Copa del rey, en este caso, Álex Padilla. "Sí, va a jugar Padilla", aclaró Ernesto Valverde. El 'Txingurri', a pesar de los graves problemas defensivos que muestra el Athletic Club, confía en el joven portero para intentar alcanzar los cuartos de final de la Copa del Rey y mantiene su distinción en la portería entre LaLiga y la Copa del Rey. El meta mexicano tendrá una oportunidad de oro para medirse a un rival de la misma categoría que el Athletic Club para demostrar su valía y sacar a debate la titularidad de la portería en una temporada dónde los focos están puestos sobre Unai Simón por su bajo rendimiento. El meta internacional español no está demostrando regularidad bajo los palos a las puertas de un Mundial y el debate en torno a su titularidad con la Selección española podría agigantarse en un Athletic Club que pide a gritos seguridad en la portería.

El gran reto de Álex Padilla en el Athletic Club

Álex Padilla, frente al Valencia, tendrá la dura tarea de mandar sobre una defensa dónde la ausencia de centrales es el gran problema de cara al partido de cuartos de final de la Copa del Rey. Paredes, expulsado, no estará presente en el encuentros, al igual que Vivian que no se ha recuperado de sus molestias y se ha quedado fuera de la convocatoria. Laporte es la única pieza que Ernesto Valverde tiene a su disposición para el centro de la zaga, aunque su titularidad está en entredicho tras más más de 2 meses sin jugar por una lesión que aún acarrea alguna leve molestia al central internacional español.´