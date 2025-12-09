Oscar Onley deja abierto su futuro: "Las cosas están un poco en el aire"

Tras un espectacular temporada de 2025, el corredor británico no confirma que vaya a seguir en Picnic el próximo curso pese a tener contrato hasta 2027

Se han movido muchas piezas en el gran pelotón. Remco Evenepoel se ha marchado a Red Bull Bora, Juan Ayuso ha cerrado su fichaje por Lidl Trek y otro insigne de las carreras como es Biniam Girmay se ha comprometido con el nuevo equipo World Tour, el NSN Cycling de Andrés Iniesta. Pues bien, por si fuese poco ahora llega Oscar Onley y amenaza con poner la guinda al mercado.

Así es. El ciclista e Reino Unido ha realizado un 2025 espectacular, provocando una ola de interés en su contratación; tanto es así que hace ya meses llego a darse por hecho su pase al equipo Ineos, algo que nunca ha llegado a ocurrir.

Pese a ese 'no' por el camino, es ahora el propio corredor quien vuelve a abrir la puerta a las especulaciones. Así es, el ganador de una etapa en la Vuelta a Suiza y casi podio en el Tour de Francia confirma el deseo de muchos equipos y su predisposición a estudiar las ofertas que arriben.

"Hay 15 equipos que han preguntado a mi mánager y al Picnic. Por ahora sí seguiré en el Picnic Post-NL, pero veremos. Creo que las cosas están un poco en el aire", comenta en declaraciones a Cyclingnews tras el Tour of Bright.

A sus 23 años la realidad es que podría estar viviendo sus últimos meses en el Picnic Post-NL. Tiene contrato hasta finales de 2027, pero es obvio que su una gran estructura se empeña en su fichajes poco podrán hacer en Picnic para retenerle. Además, tiene más que claro que el mercado se mueve a su favor y que puede ser el momento de firmar un gran contrato.

Oscar Onley, con el calendario para 2026 en el aire

Al igual que ocurre con otras figuras del pelotón, Onley aún no tiene claro que carreras disputará en el campaña de 2026. Se sabrá en breve, pero ojo a su posible cambio de aires, ya que supondría trazar un nuevo plan desde cero. En todo caso, parece que su presencia en el Tour está asegurada.

"No hemos hablado del calendario más allá del Tour Down Under. Lo haremos la próxima semana, en la concentración del equipo. Es el momento en el que normalmente se planifica todo”, sentencia un Onley que por ahora sigue en Picnic, pero que apunta a ser pieza esencial de un equipo más grande con las generales de las tres vueltas de tres semanas como objetivo.