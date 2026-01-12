La mala suerte se ceba con Óscar Rodríguez del equipo Ineos

Una caída provoca una fractura de cadera al corredor español, que ahora ve como el inicio de su temporada pasa a convertirse en un periodo de recuperación

No ha podido empezar peor la temporada ciclista 2026 para Óscar Rodríguez. Poco después de comenzar la preparación con la estructura británica, el corredor de Burlada (Navarra) no solo ha tenido que parar por una caída, sino que ahora se enfrenta a un tiempo indefinido de baja que trastoca todos sus planes para el curso.

Esa es la información que ha compartido su equipo, Ineos, el cual ha comunicado a través de sus redes sociales que el corredor de 30 años ha sufrido una caída durante un entrenamiento que le ha provocado una fractura en la cadera. Así lo explican en la misiva oficial que han compartido, en la cual señalan también que como consecuencia de este accidente, el ciclista ha tenido que pasar por quirófano, por lo que dice adiós a los primeros meses de la temporada.

"Desafortunadamente, Oscar Rodríguez sufrió un accidente en el entrenamiento y sufrió una fractura de cadera que requirió cirugía. Como resultado, la primera parte de 2026 se centrará en la recuperación y rehabilitación de Oscar. Le deseamos lo mejor y una pronta recuperación", expresa la misma.

Como es lógico, por el momento es muy pronto para saber cuánto tiempo estará el navarro sin poder disfrutar (y competir) sobre el asfalto. Por ahora su trabajo versará sobre el objetivo de ir recuperándose tras la intervención, siendo en todo momento la evolución médica la que hará que se vayan estableciendo los plazos concretos para una vuelta gradual a los entrenamientos y, algo más adelante, a la competición.

La temporada 2025 de Óscar Rodríguez

Siendo un gregario centrado en acompañar y ayudar a las grandes figuras del equipo, en el curso de 2025 disputó el que fue su segundo Giro de Italia como apoyo de Egan Bernal. Acabó la carrera, pero a título individual no brilló en tierras italianas ni en las otras pruebas disputadas, como son los casos del Tour de Noruega, el Tour de Los Alpes o el Criterium Dauphiné, no teniendo opciones de victoria en ninguna de ella.

