Remco Evenepoel reta al equipo UAE en su propia casa

El ciclista belga estará presente en el UAE Tour, competición en la que se medirá con Isaac del Toro y que ya conquistase en el año 2023

A pinceladas, pero ya vamos conociendo cómo se completa el calendario de Remco Evenepoel de cara al que será su primer año como líder del equipo Red Bull Bora. El belga, cuyo punto central del curso se encuentra en el Tour de Francia, ha optado por añadir una nueva carrera a su recorrido de 2026 retando directamente al equipo UAE Team Emirates en su casa, ya que según informa el medio de Bélgica HNL estará presente en el UAE Tour.

Así es. Lejos de tomarse su primera aventura con Red Bull sin exponerse en exceso, Evenepoel quiere brillar por todo lo alto para subrayar su estatus de súper estrella del pelotón. De este modo, y tras haber estado durante siete temporadas completas en el Soudal Quick-Step, el Pitbull –así le llama el compañero Javier Ares– dará sus primera pedaladas con su nuevo maillot en el Trofeo Ses Salines, una contrarreloj por equipos en la Mallorca Challenge.

Abandonada la isla, los planes del belga pueden variar algo, si bien sabemos que se mantiene su participación en la Volta a Valencia, programada del 4 al 8 de febrero, para posteriormente estar en la Volta a Catalunya del 23 al 29 de marzo.

Más allá de las dos citadas carreras para abrir el año, su presencia en el UAE Tour le da otro aliciente al inicio de la temporada en el mismo. La organización de dicha carrera ha convencido al bicampeón olímpico de sumarse a la prueba por etapas y allí se medirá con Isaac del Toro.

Para Remco no es una novedad correr en los Emiratos. Ya en 2023 estuvo allí mediado el mes de febrero para proclamarse campeón, lo cual hizo el propio Tadej Pogacar en el última edición. En esa ocasión no se verá las caras con el cuatro veces ganador del Tour de Francia, pero sin con el pujante mexicano, actual subcampeón del Giro de Italia. Sí, Del Toro partirá como favorito en una carrera organizada por su propio equipo.

Los duelos de 2026 entre Remco Evenepoel y Tadej Pogacar

Siendo dos de las grandes figuras del ciclismo, no está de más saber en qué momentos les veremos batirse en duelo. No serán muchas las oportunidades. Si se cumplen los actuales calendarios de Remco Evenepoel y Tadej Pogacar solo coincidirán en la Lieja-Bastoña-Lieja y en el Tour de Francia. A priori el del equipo Red Bull tiene más opciones de batir al esloveno en el citado monumento que en la Grande Boucle.