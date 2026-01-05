Vincenzo Nibali aborda el punto débil de Tadej Pogacar, sus límites y la lección que ha aprendido a la fuerza

El ex corredor italiano entiende que el cuatro veces ganador del Tour de Francia debe dar un paso al frente a la hora de usar la táctica a su favor

En el presente hablar de Tadej Pogacar es hacerlo del mejor ciclista del mundo –y con diferencia–. El esloveno no es solo cuatro veces ganador del Tour de Francia, sino que prácticamente arrasa en todas las carreras en las que participa. Vuelta por etapas, clásicas, el Mundial... Raro es verle morder el polvo y casi tradición que lance un ataque letal cuándo y dónde quiera para ganar. Pues bien, Vincenzo Nibali afirma que justo en ese estilo de hacer las cosas está su punto débil.

"Quizá el límite de Pogacar, si es que puede llamarse así, sea su convicción de que puede resolver cualquier carrera únicamente a base de fuerza". Así de tajante se muestra el mítico ex ciclista italiano, que cree que el hecho de verle caer en ocasiones ante Mathieu Van der Poel responde justo al hecho de no ser más frío y entender las carreras a nivel táctico.

Pogacar y el deseo de ganar a golpe de pedal

"Pogacar, cualquier carrera que gana, lo hace por fuerza, no por táctica. Ataca porque es más fuerte. Pero ¿quién gana con astucia y táctica? Van der Poel", señala antes de hablar directamente de lo ocurrido en la última Milán - San Remo.

"Vimos que intenta dejar atrás a todos en la subida al Poggio, sin pensar en la posibilidad de ganarla como yo lo hice, bajando. Van der Poel lo mantuvo en la mira. Dije inmediatamente que, si Tadej no tenía cuidado, el otro contraatacaría y lo dejaría allí. Un segundo después, eso fue exactamente lo que pasó", subraya.

Una lección aprendida por las malas

Nibali tiene claro que lo explicado es un problema para el esloveno, pero de igual modo aclara que está seguro de que este ha aprendido la lección de cara a la edición de 2026, en la cual volverá a intentar conquistarla.

"Van der Poel aplicó una táctica que domina a la perfección: mantener la calma y el control de la situación en todo momento. Mathieu es el que mejor gestiona estos escenarios; sabe exactamente cómo manejarlos. Tadej volverá a la Milán-San Remo con la misma intención de siempre, ganar, pero ahora con una lección más aprendida", sentencia.