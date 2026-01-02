Remco Evenepoel explica la razón de su fichaje por Red Bull: "Estoy aquí completamente solo y ellos tienen a cuatro"

El ciclista belga se muestra enormemente ilusionado con una nueva etapa en la que sabe no se podrá relajar lo más mínimo porque podría perder el sitio

Es el gran fichaje de cara a la temporada 2026 –con el permiso de Juan Ayuso–. Ver a Remco Evenepoel uniendo sus fuerzas a un gigante del pelotón como Red Bull Bora hace presagiar grandes tardes de ciclismo y, quién sabe, posiblemente un paso al frente del belga para ahora sí pelear con los mejores del pelotón de tú a tú. Mientras descubrimos si eso último ocurre, lo que está claro es que su cambio de equipo, dejando atrás al Soudal Quick-Step, está lejos de ser una decisión azarosa; es más, subraya con exactitud el día que tuvo claro que firmaría con Red Bull.

"Recuerdo uno de los tramos finales de etapa en la última etapa de Dauphiné. Era un día con mucha montaña y llegamos a una zona de valle con el grupo seleccionado. Miro alrededor y había tres o cuatro corredores de Red Bull en nuestro grupo. Ahí pensé: 'Tío, voy aquí completamente solo y ellos andan con cuatro corredores'", comenta en un podcast compartido por su nuevo equipo.

Acelerando su salida de Soudal Quick-Step

Pese al deseo de cambiar de aires, el cual fue previo a tener claro su destino, las negociaciones para romper su contrato con Soudal Quick-Step duraron prácticamente un año; eso sí, aceleraron cuando vio a Red Bull correr con ese potencial.

"Aquello me motivó muchísimo, porque ya sabía lo que iba a ocurrir meses después. Aquella tarde tras la etapa solo podía pensar en una cosa: 'Buah, imagínate si estuviese rodeado de algo así, si pudiésemos empezar la subida final con cinco corredores...'", apunta.

Remco Evenepoel, rodeado de corredores de primer nivel

Evenepoel está ilusionado con darlo todo por su nuevo equipo, pero de igual modo no puede esconder lo mucho que le motiva tener corredores que en algunos casos son leyendas del ciclismo; y es que junto a él tendrá a un Primoz Roglic ganador de cinco grandes vueltas.

"Llego a un equipo con corredores que tienen un palmarés gigantesco, pero también gente de mucho futuro. Saber que va a haber nombres como, por ejemplo, Primoz Roglic corriendo junto a mí, te motiva para dar tu mejor versión. Solo voy a tener que estar listo, porque sé que siempre habrá un compañero capaz de reclamar esa posición de líder (si no lo estoy)", sentencia.