Jonathan Kuminga apunta a los Lakers en otro sonado traspaso a tres bandas

La franquicia angelina, pese a sus limitaciones, se está moviendo para tratar de mejorar un equipo a la deriva en las últimas semanas

Los Angeles Lakers están en plena crisis de resultados y con la moral por los suelos tras unas últimas semanas en las que la tensión es palpable. En una franquicia que siempre está en el punto de mira por su popularidad y que, además, cuenta con dos de los jugadores más mediáticos como son LeBron James y Luka Doncic, eso suele ser sinónimo de todo tipo de conjeturas y rumores. Y estos, estando en el momento álgido del mercado en la NBA, están relacionados con éste, como es lógico.

En apenas poco más de dos semanas se va a cumplir un año de que, en el cierre del mercado de la campaña pasada, se produjera el sonado traspaso de Luka Doncic al equipo angelino. Y, en este, los Lakers amenazan con otro sonado traspaso, aunque no llegue al nivel del que involucró al esloveno. En las tres próximas semanas, hasta que se cierre el mercado definitivamente el 6 de febrero, los movimientos van a ser continuos.

Los Lakers tienen poco margen para moverse en el mercado debido a su nulo margen salarial y a que cualquier movimiento medianamente importante debe involucrar a alguno de los jugadores del quinteto titular. Sin embargo, hay uno que ha cobrado fuerza en los últimos días y que situa a Jonathan Kuminga en el equipo angelino.

El alero de los Warriors renovó por dos años en el tramo final de este pasado verano, pero a partir de este jueves 15 de enero volverá a estar disponible para un traspaso, lo que le hace ser una pieza codiciada. El equipo de la Bahía de San Francisco tampoco está viviendo la temporada soñada y Kuminga es una de sus mejores piezas a la hora de afrontar cualquier operación, lo que facilita que su nombre esté en el escaparate.

Los Lakers, entre tres opciones para fichar

Según informa el experto en la NBA, Jake Fischer, los Lakers buscan desesperadamente un alero alto que complemente lo que ahora tiene y Kuminga cumple con esas características. "Los Lakers, según fuentes, contactaron a Golden State por Kuminga durante el impasse de verano en la agencia libre restringida y me comentan que los Lakers han seguido monitoreando la situación de Kuminga mientras buscan ayuda en un mercado de aleros muy limitado", publica este experto, quien añade que "la preferencia conocida de los Lakers en esta fecha límite es adquirir un alero de gran tamaño que pueda ofrecer resistencia en el punto de ataque desde el perímetro, además de ser buen tirador".

No es el único nombre relacionado con los Lakers en los últimos días, ya que también lo han hecho Trey Murphy III o Herbert Jones, aunque el jugador de los Warriors aparece como pieza más adecuada por su situación y por las necesidades de su equipo. De hecho, otras fuentes lo incluyen en una operación a tres bandas que permitiría la llegada, entre otros, de Kuminga a los Lakers, de Michael Porter Jr o Dalton Knecht a los Warriors y De Andre Ayton o Rui Hachimura a los Brooklyn Nets de Jordi Fernández.

El interés de los Golden State Warriors en este mercado por Porter Jr., desvelado por Brett Siegel de ClutchPoints, alimenta esa especulación. Los de San Francisco también tienen a Trey Murphy III o Herbert Jones -los mismos que los Lakers- como alternativas. Está claro que los principales nombres que están en la mesa de negociaciones de los ejecutivos de la NBA son los mismos y que alguno de ellos o varios acabarán cerrándose. Y alguna sorpresa, también.