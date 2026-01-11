Luka Doncic provoca una dura sanción para el alemán Schröder

La NBA abre una investigación y acusa a Schröder de intentar agredir al esloveno 40 minutos después de que acabara el Lakers-Kings

Los Angeles Lakers no atraviesan su mejor momento de la temporada. A lo largo del último mes están sufriendo más derrotas que victorias y están notando más la baja de Austin Reaves que las de LeBron James y Luka Doncic a principios de temporada.

Tras ceder ante los Milwaukee Bucks en la madrugada del viernes al sábado, los pupilos de JJ Redick tienen un pequeño parón hasta el martes que les permitirá entrenar y corregir fallos. Ese día, además, se enfrentan al peor equipo de la NBA, unos Sacramento Kings a la deriva, con algunas de sus estrellas puestas en el mercado o lesionadas y que, además, van a jugar sin el alemán Denis Schröder.

La culpa es de Luka Doncic. Al menos lo es indirectamente. Ambos equipos se enfrentaron hace dos semanas (28 de diciembre) en Los Ángeles, en un partido que acabó con una cómoda victoria de los Lakers por 125-101 que acababa con la crisis que les había deparado la jornada de Navidad.

Doncic y Schröder mantuvieron un duelo verbal durante ese partido que acabó en una investigación por parte de la NBA y ésta ha concluido que el alemán trató de agredir al esloveno y le ha metido tres partidos de sanción. No podrá volver a jugar hasta el próximo 16 de enero, por lo que se pierde el duelo ante los Lakers del martes.

Schröder, acusado de "buscar" a doncic y tratar de agredirlo

Los hechos tuvieron un antecedente en el partido, pero se desarrollaron 40 minutos después del mismo. Durante el choque hubo piques entre Doncic y Schröder, y en uno de ellos, según se desprende de las imágenes, Doncic se acercó al alemán en un tiempo muerto y se burló de él por haber rechazado un contrato de cuatro años y 82 millones de dólares del conjunto angelino hace unos años, lo que provocó una serie de cambios que le han llevado a deambular por la NBA desde entonces.

Eso ocurrió durante el partido, pero tras éste y después de haber pasado por las duchas, Schröder salió del vestuario, vio a Doncic y, según la investigación, se fue a por él para increparle por las discusiones mantenidas en pista. Schröder acusó al esloveno de insultarle y todo se calentó hasta el punto de que tuvieron que intervenir el pívot de los Lakers DeAndre Ayton y los servicios de seguridad del Crypto.com Arena.

Ahí acabó todo y empezó la investigación de los hechos que ha dejado esta conclusión. "El escolta de los Sacramento Kings, Dennis Schröder, ha sido suspendido tres partidos sin sueldo por encararse con otro jugador e intentar golpearlo", publica la NBA en un comunicado, donde también señala que fue el alemán el que "buscó" al esloveno "40 minutos después" de que acabará el partido.