Antetokounmpo agranda el problema de Luka Doncic con los Lakers

Inesperada derrota de los Lakers, pese al buen partido de LeBron James, que aprieta la lucha por los 'play off' en el Oeste; en el Este, sueñan los Sixers y los Bucks se acercan a la zona caliente

Oportunidad perdida para Los Angeles Lakers, que desperdiciaron una gran ocasión para acercarse a las primeras plazas en el Oeste tras las derrotas de los Nuggets y los Rockets y cedieron ante unos Bucks que empiezan a mirar a las plazas de 'play-in' del Este con optimismo.

Ni Antetokounmpo ni Doncic cuajaron su mejor encuentro, pero el griego acabó más contento al final de la noche. El heleno finalizó con 21 puntos y 6 rebotes mientras que el esloveno con 24 puntos, 9 rebotes y otras tantas asistencias, pero con un 8 de 25 en tiros de campo. De hecho, el mejor del partido fue LeBron James, que al igual que Doncic rozó el triple doble con 26 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias. Ni eso impidió que su equipo perdiera en el Crypto.com Arena por 101-105 y vea acercarse peligrosamente a Suns y Warriors en la clasificación.

Fue una noche en la que los Grizzlies dejaron escapar 12 puntos de ventaja sobre los Thunder en el último cuarto o en la que los Pelicans le dieron el primer disgusto a Trae Yourng -que sigue lesionado- en los Wizards.

El duelo en las alturas del Este entre los Sixers y los Magic se lo llevaron los primeros gracias a la gran aportación de su tridente: Maxey-Embiid-George. Paolo Banchero apenas se quedó en 14 puntos y su equipo lo pagó.

James Harden y Stephen Curry se hacen notar

James Harden (31 puntos y 6 asistencias) fue protagonista en el triunfo de unos Clippers que se acercan a los Grizzlies en la última posición de 'play-in'. Y Stephen Curry (27 puntos y 10 asistencias) hizo lo propio en el contundente triunfo de los Warriors (137-103) frente a los Sacramento Kings.

Kevin Durant hacía historia tras superar la marca anotadora de Wilt Chamberlain y se iba hasta los 30 puntos y 12 rebotes, pero los Houston Rockets se veían sorprendidos por unos Portland Trail Blazers que quieren estar en la postemporada.

Devin Booker (Suns), Jalen Johnson (Hawks) y Payton Pritchard (Celtics) fueron protagonistas principales en los triunfos de sus equipos en una mala noche para los representantes españoles, pese al triunfo de Hugo González con la franquicia de Boston.

Resultados NBA hoy 10 de enero

Boston Celtics 125-117 Toronto Raptors

Orlando Magic 91-103 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 107-128 New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets 105-121 LA Clippers

Memphis Grizzlies 116-117 Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets 87-110 Atlanta Hawks

Phoenix Suns 112-107 New York Knicks

Golden State Warriors 137-103 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 111-105 Houston Rockets

LA Lakers 101-105 Milwaukee Bucks