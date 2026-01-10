Hugo González coge galones en unos Celtics que ya son segundos

Minutos de calidad para el ex del Real Madrid en el triunfo ante los Raptors; partidazo de Aldama sin premio en el Grizzlies-Thunder

Hugo González se llevó la única alegría de los representantes españoles en una jornada de la NBA que acabó frustrando a Santi Aldama cuando se vio muy cerca de derrotar al campeón y líder de la Liga estadounidense, y en la que los Brooklyn Nets de Jordi Fernández sumaron una nueva derrota que les mantiene abajo.

Los Boston Celtics ganaron (125-117) a los Toronto Raptors en el partido que abría la noche y que era clave en la pelea por las primeras posiciones de la Conferencia Este. Más aún cuando había un duelo directo entre Sixers y Magic -que ganaron los primeros- y los Knicks perdieron posteriormente ante los Phoenix Suns. Eso ha permitido a los Celtics auparse hasta una segunda posición que era impensable en los prolegómenos de la temporada, cuando se hablaba de un año de transición para la franquicia de Massachusetts. Sólo tienen por delante a los Pistons.

Aunque los destacados fueron los de casi siempre, en este caso un Payton Pritchard que logró 27 puntos y ocho asistencias, y un Jaylen Brown que contribuyó con 25 puntos, siete rebotes y ocho asistencias, el español Hugo González se hizo notar.

Y no fue como otras noches, ya que con él en pista, los Celtics no vivieron sus mejores minutos. Sin embargo, el madrileño cuajó un buen encuentro en los 18 minutos que Joe Mazzulla le concedió. El ex del Real Madrid los aprovechó y, aparte de la lucha que siempre ofrece, aportó cinco puntos, cuatro rebotes y un tapón. Está dentro de sus números, ya que Hugo González promedia 4.2 puntos y 3.3 rebotes por partido en su primer año en la NBA.

Santi Aldama, gran partido y dura derrota

De la alegría a la frustración. Si Hugo es la cara feliz, Santi Aldama es justo lo contrario. Y eso que los Grizzlies tuvieron su su mano dar ub gran disgusto a los campeones y el español cuajó un gran partido. Los Thunder remontaron 21 puntos de desventaja y ganaron por 116-117 en Memphis. Lo hicieron, además, sin sus grandes estrellas, ya que se ausentaron Shai Gilgeous Alexander, Chet Holmgren y Isaiah Hartenstein. Jalen Williams, con 26 puntos y 10 asistencias, fue su mejor hombre.

Por los Grizzlies lideró la ofensiva Jaren Jackson Jr. (23 puntos y 7 rebotes), aunque Santi Aldama cuajó un gran partido, en el que anotó seis de los nueve tiros que intentó para un total de quince puntos, siete rebotes y siete asistencias que no pudieron impedir la derrota de su equipo.

Tampoco fue una noche alegre para el tercer representante español en la NBA. Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández volvieron a ceder en casa, donde sólo han ganado cinco de los veinte partidos que han disputado en la presente temporada.

Los 31 puntos de su exjugador James Harden y los 26 de Kawhi Leonard permitieron a Los Angeles Clippers ganar por un claro 105-121. Por el equipo neoyorquino, Michael Porter Jr. volvió a ser el mejor hombre, aunque sus números (18 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes) estuvo por debajo de lo que últimamente ofrece.