Doncic se queda solo en los Lakers y Hugo González vuela hacia el estrellato

Derrota de los dos españoles y de los Nets de Jordi Fernández en una noche donde los Lakers volvieron a las andadas pese al triple doble de Luka Doncic

Después de tres victorias consecutivas, los Lakers volvieron a la senda de las derrotas en un partido donde Doncic se fue con un triple doble, pero no tuvo compañía y los Spurs de Wembanyama y Keldon Johnson les pasaron por encima.

No fue una buena jornada para los españoles, pues jugaron los dos representantes, además de los Nets de Jordi Fernández y todos perdieron. Aunque Hugo González dejó muestras, una noche más, de lo mucho que puede dar con acciones dignas de los 'highlights' diarios.

Los Clippers vieron frenada su progresión en casa de los Knicks y Thunder y Pistons mantuvieron su racha ganadora. En el esperado duelo entre Giannis Antetokounmpo y Stephen Curry, el triunfo fue para los Warriors, pese a que el griego, con 34 puntos y 10 rebotes, se llevó el cara a cara anotador.

Doncic no puede con Wembanyama en el Spurs-Lakers

La derrota de los Lakers fue dura y demostró lo que muchos piensan, que cuando alguna de sus estrellas no tiene su mejor noche, es fácilmente neutralizable. Ante los San Antonio Spurs, sólo emergió Doncic y les costó la derrota y no alcanzar, ni siquiera, los 100 puntos. El esloveno metió 38 puntos, cogió diez rebotes y repartió diez asistencias, pero los Lakers perdieron por 107-91 ante un equipo texano que tuvo en Keldon Johnson (27 puntos) y Victor Wembanyama (16 puntos y 14 rebotes) a sus mejores hombres.

En Brooklyn, un triple final de Paolo Banchero dejó sin premio a los Nets de Jordi Fernández (103-104), que tras una buena racha se ven inmersos de nuevo en una serie negativa.

Los Celtics, con Hugo González, son mejores

También perdieron los Grizzlies de Santi Aldama, quien un día después de darle la victoria a su equipo con un tapón ganador, tuvo un partido gris ante los Phoenix Suns. El ala-pívot canario aportó siete puntos y tres rebotes en 23 minutos en la derrota de su equipo por 98-117.

Así mismo, perdió Hugo González y sus Celtics ante unos Denver Nuggets que están sobreviviendo sin Nikola Jokic. Jamal Murray, con 22 puntos y 17 asistencias, y Peyton Watson, 30 puntos (10 de 15 en tiros y 6 de 7 en triples) y seis rebotes, fueron los mejores de los nuggets en el Garden, donde ganaron por 110-114 para seguir arriba en el Oeste.

Jaylen Brown firmó 33 puntos (14 de 29 en tiros) y fue una vez más el mejor de los Celtics, donde Payton Pritchard y Derrick White también aportaron.

Hugo González sólo anotó tres puntos, capturó cuatro rebotes y puso dos tapones en 20 minutos, pero con él en pista su equipo sumó un +9 y demostró una vez más que cuando él juega los Celtics son mejores. Por si fuera poco, dejó otro mate y un taponazo para la galería.

Resultados NBA hoy 8 de enero

Boston Celtics 110-114 Denver Nuggets

Charlotte Hornets 96-97 Toronto Raptors

Detroit Pistons 108-93 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 131-110 Washington Wizards

Atlanta Hawks 117-100 New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets 103-104 Orlando Magic

New York Knicks 123-111 LA Clippers

Memphis Grizzlies 98-117 Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder 129-125 Utah Jazz

San Antonio Spurs 107-91 LA Lakers

Golden State Warriors 120-113 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 103-102 Houston Rockets