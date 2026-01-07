Yabusele descarta volver al Real Madrid

El jugador, al que quieren dar salida los New York Knicks, confirma que seguirá en la NBA la próxima temporada

Guerschon Yabusele no está viviendo su temporada soñada y tras aterrizar en una franquicia candidata al anillo, los New York Knicks, ha visto cómo su protagonismo iba decayendo y ahora mismo es uno de los jugadores candidatos a cambiar de aires antes de que finalice el plazo a principios de febrero.

Los Knicks lo han puesto abiertamente en el marcado para tratar de adquirir un '5', posición para la que consideran a Yabusele algo bajo con sus 201 centímetros de altura. El ex del Real Madrid ha regresado a la rotación tras varios partidos sin participar, aunque no pasa nunca de los 15 minutos de juego y promedia en la franquicia de Nueva York 9.8 minutos, 3.1 puntos y 2.2 rebotes por partido esta temporada.

Pese a eso y a que podría aterrizar en un equipo que no sea de su gusto, Guerschon Yabusele tiene claro que no se piensa mover de la NBA y regresar a Europa. Y que va a cumplir el año que tiene de contrato, ya que la próxima tiene firmada la opción de jugador que va a ejecutar.

El motivo es el mismo que le llevó a la NBA en su segunda aventura en tierras norteamericanas. Aunque se especuló mucho con que su fichaje por los Philadelphia Sixers se debía a una revancha tras su fracasado paso por los Boston Celtics, luego se supo que en realidad quería volver a la NBA para asegurarse la pensión, algo que lograba con un tercer año en la Liga norteamericana.

En 2027, Yabusele estará en la NBA

Ahora, quiere cumplir su quipo año -la próxima temporada- para que su familia también se vea beneficiada de algunos de esos pluses que ofrece la NBA. “La NBA es un título para toda la vida. Si juegas tres temporadas en la NBA, recibes una pensión vitalicia. Después de cuatro, los gastos médicos están cubiertos para siempre y, tras cinco, la cobertura se extiende a la familia. Quiero jugar cinco años para que mi familia tenga cobertura médica de por vida. Nunca se sabe qué puede pasar”, asegura el internacional francés en el canal del YouTube de Just Rihad.

Con ello, pase lo que pase, Yabusele descarta regresar antes de 2027 al Real Madrid, algo que ha reconocido en más de una ocasión que desea hacer en el futuro. Una vez que finalice su vinculación con la NBA ya decidirá qué hace. Ofertas no le van a faltar y no sólo del conjunto madridista. El año en el que él aterriza llegará, previsiblemente, la NBA Europa que puede cambiar todo el panorama del baloncesto Europeo.