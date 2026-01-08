El primer gran pelotazo de este mercado en la NBA tiene nombre propio: Trae Young

La estrella de los Hawks es traspasado a los Wizards y se entera en medio del partido que su equipo estaba jugando ante los Pelicans

La NBA en concreto y el sistema de traspasos tiene momentos surrealistas, que en Europa no se conciben, pero que allí son algo natural. En pleno duelo entre los Atlanta Hawks y los New Orleans Pelicans, que ganaron los primeros por 117-100, se dio a conocer que la estrella del equipo local, Trae Young, había sido traspasado a los Wizards. Todas las cámaras enfocaron al jugador, que estaba en el banquillo en ese momento. Young se despidió de sus compañeros, con una sonrisa, en ese momento y se fue para los vestuarios ya pensando en lo que le espera en la capital federal.

Es un fin anormal para una estrella que es un histórico tras siete temporadas en la franquicia, ya que tiene en su poder los récords en triples (1295) y asistencias (4837) de los Atlanta Hawks, pero que se va por la puerta de atrás en un momento en el que el equipo de Atlanta ha apostado por los jóvenes y va a tener más margen futuro tras la salida de Young.

La operación se cierra, además, con la llegada del jugador que más rendimiento estaba dando a los Washington Wizards, CJ McCollum, además de Corey Kispert, según adelantó Shams Charania, de ESPN.

Trae Young se despide de los Hawks con buenos números

Pese a que Trae Young no vivía su mejor temporada y estaba teniendo muchos problemas físicos, promediaba 19.3 puntos y 8.9 asistencias por partido, lo que daba fe de la importancia que seguía teniendo. Los Hawks, no obstante, lo pusieron en el mercado y, ante esto, el propio jugador dio el OK a que fueran los Wizards los que lo reclutaran, dado que allí está Travis Schlenk, que fue el directivo que lo seleccionó en el Draft de 2018 como quinta elección.

Al nuevo jugador de los Wizards le quedaban dos años de contrato y 95 millones de dólares, aunque la próxima temporada él tendrá una opción de jugador y deberá elegir en verano. CJ McCollum, en cambio, tiene un contrato de 30,6 millones de dólares, pero acaba este año y eso dará flexibilidad en el mercado a los Hawks. El contrato de Corey Kispert, por su parte, dura hasta 2029, pero los 13 millones de dólares que cobra son más que asumibles para el equipo de Atlanta.

En cuanto a números, si Trae Young roza los 20 puntos por partido, CJ McCollum está promediando esta temporada 18,8 puntos, 3,6 asistencias y 3,5 rebotes; mientras que Corey Kispert ha promediado 9,2 puntos, con muy buenos porcentajes desde la larga distancia, por lo que a priori, los Hawks no perderán potencial inmediato.