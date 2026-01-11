Hugo González, titular en los Celtics y KO ante Wembanyama

Los Celtics perdieron el segundo puesto del Este que acababan de ganar en la NBA en una noche donde los Clippers sorprendieron a los Pistons a domicilio, en la que los Cavaliers se 'vengaron' de los Yimberwolves o en la que los Mavericks volvieron a caer sin Anthony Davis

Noche de sorpresas en la NBA, de revanchas, con poco protagonismo de las estrellas y en la que nadie pasó de los 30 puntos. Los Cavs vengaron la reciente afrente a los Wolves, los Clippers mantuvieron su escalada y para ello se llevaron por delante al mejor equipo del Oeste, los Mavericks demostraron que sin Anthony Davis son menos fieros y los Boston Celtics perdieron el segundo puesto del Este conquistado el día anterior.

La gran sorpresa de a noche la dieron unos Clippers que remontaron a domicilio 19 puntos de desventaja ante el mejor equipo del Este, los Detroit Pistons, para acabar ganando por 92-98 en el tramo final.

Sin Cade Cunningham ni Jalen Duren, los Pistons fueron de más a menos y encajaron 16-30 en el último cuarto definitivo. Los Clippers, con este triunfo, ya llaman a las puertas del 'play-in' en el Oeste, algo que parecía muy poco probable hace pocas semanas.

Había dos partidos muy interesantes en esta jornada. Uno el que la abría y que representaba la repetición del choque vivido tres días antes. Si en el campo de los Timberwolves, éstos ganaron a los Cavaliers, en Cleveland fueron estos últimos los que aprovecharon la ventaja de campo para ganar por 146-134 con 28 puntos y 8 asistencias de Donovan Mitchell y más de 20 puntos de otros tres de sus compañeros.

Hugo González cumple y pierde ante los Spurs

El otro partido interesante se vivió en Boston. Allí, los Celtics estrenaban el segundo puesto del Este logrado el día antgerior y lo hicieron con el español Hugo González titular. enfente estaba el segundo mejor equipo, pero del Oeste. Y fue el que se llevó el partido.

Los Spurs no ganaban a los Boston Celtics desde el 5 de enero de 2022 y rompieron esa 'maldición' en el Garden, cuando sus rivales estaban más crecidos y con sus dos estrellas Victor Wembanyama y de De'Aaron Fox liderando el equipo. Ambos acabaron con 21 puntos.

Hugo González, pese a salir de inicio, jugó menos minutos que otros días, pues sólo estuvo en pista doce minutos con una aportación de cuatro rebotes y tres asistencias, y cuatro fallos en el tiro. Pese a ello, fue uno de los dos jugadores de los Celtics que tuvo con un balance positivo con él en pista, lo que reflejó una vez más que su equipo es mejor cuando juega el madrileño.

Los que son peores sin Anthony Davis son los Dallas Mavericks, que perdieron con claridad (125-107) ante los Bulls y se complican la postemporada. Sin el ex de los Lakers, que podría estar de baja varios meses, el balance suele ser este año muy negativo.

Resultados de la NBA hoy 11 de enero

Cleveland Cavaliers 146-134 Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers 123-99 Miami Heat

Detroit Pistons 92-98 LA Clippers

Boston Celtics 95-100 San Antonio Spurs

Chicago Bulls 125-107 Dallas Mavericks

Utah Jazz 95-150 Charlotte Hornets