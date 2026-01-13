Luka Doncic desespera, Cooper Flagg saca músculo y Joel Embiid recupera la sonrisa

Noche de luces y sombras en la NBA con unos Lakers que van cuesta abajo y sin frenos que sin duda necesitan moverse en el mercado para competir el resto de la temporada

Hasta seis partidos nos ha dejado la última madrugada en la NBA, una que ha estado marcado por un nuevo tropiezo de los Lakers de Luka Doncic, el paso al frente de Cooper Flagg en Dallas y el buen hacer de un Joel Embiid que vuelve a disfrutar sobre una cancha de baloncesto. ¡Empezamos!

El presente de los Lakers da para hablar largo y tendido. No están mal clasificados, ya que con un 23-14 son quintos de la Conferencia Oeste. Sin embargo, la tendencia actual amenaza con echar por tierra el proyecto, y es que hablamos de tres derrotas consecutivas (siete en los últimos once encuentros).

El últimos de esos traspiés ha llegado en cancha de los débiles Sacramento Kings con 32 puntos de DeMar DeRozan. Lejos de aprovechar tan ventajosa visita para dar recuperar sensaciones, los chicos de J.J. Redick han cavado más hondo en su propia depresión al caer 124-112 pese a los 42 puntos de un Luka Doncic que empieza a verse desesperado sobre el parqué. No es una sorpresa, ya que su objetivo es ganar campeonatos con los de oro y púrpura y en estos momentos no aparecen ni en las quinielas más optimistas.

Justo pensando en eso, en el futuro, diversos medios estadounienses llevan señalando desde hace días que están tras los pasos del clásico 3&D y que uno que gusta mucho es Dillon Brooks –el archienemigo de LeBron James–. Sin duda les ayudaría, pero cuestión diferente es verle como solución definitiva a un roster carente de físico y atletismo.

Cooper Flagg levanta a los Mavericks

Hoy salió cara. El número 1 del último draft llevaba varios partidos sin dar con la tecla, pero ello no le ha impedido irse a los 27 puntos para liderar la victoria de Dallas Mavericks ante Brooklyn Nets por 113-105.

Lo cierto es que el presente de los de Texas está en el aire. Nadie sabe cuándo podrá volver Anthony Davis, también debe regresar Kyrie Irving y por el momento están incluso fuera de puestos de acceso a play-in. Son una moneda al aire.

Joel Embiid, a pasos firmes

Para muchos ya tocaba despedirse del pívot camerunés, pero este parece empeñado en dar un último baile (o dos). Cada vez más ágil tras su regreso a las pistas, anoche se fue hasta los 27 puntos para que los Philadelphia 76ers se tomasen la revancha ante los Toronto Raptors por 102-115. Los de Pensilvania son ya quintos del Este con 22-16.

Resultados de la noche en la NBA

Cleveland Cavaliers 112-123 Utah Jazz

Indiana Pacers 98-96 Boston Celtics

Toronto Raptors 102-115 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 113-105 Brooklyn Nets

Sacramento Kings 124-112 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 117-109 Charlotte Hornets