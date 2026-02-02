Frenazo para Luka Doncic y rotunda reacción de Victor Wembanyama

El buen momento del jugador esloveno no terminase de reflejarse en los resultados que esperan los Lakers de la presente temporada

Con hasta nueve partidos disputados en la última madrugada, la NBA nos ha recordado que no se puede dar nada por sentado, incluso si tienes en tus filas a uno de los mejores jugadores del mundo. Justo eso es lo que está pasando con Luka Doncic y Los Angeles Lakers, mientras que por San Antonio Victor Wembanyama retoma el pulso a la competición y ya en la Conferencia Este disfrutamos del regreso de los clásicos. ¡Empezamos!

Como ya sabíamos, todo lo que rodea a Luka Doncic se magnifica. Su tormentosa salida de Dallas Mavericks dio lugar a una ilusión disparada por Hollywood, una que tiene su base en un juego de auténtica fantasía; sin embargo, ni por esas están los angelinos listos para competir al nivel que desean, tal y como les han dejado claro los New York Knicks en el Madison Square Garden.

Los de la Gran Manzana suman ahora seis triunfos consecutivos y en este último no les tembló el pulso ante los 30 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias del esloveno. Fue un ejercicio de superioridad que quedó marcado por una segunda mitad en la que los chicos de Mike Brown barrieron a su rival por 60-44. El mejor de estos, OG Anunoby con 25 puntos y 8 rebotes.

El dominio de Victor Wembanyama

Las críticas empezaban a golpear sin freno a la estrella de los San Antonio Spurs, pero esta no solo ha mantenido el pulso ante las mismas, sino que ha respondido con un partidazo antes los Orlando Magic de 25 puntos, 8 rebotes, 4 robos y 5 tapones para vencer a Orlando por 112-103.

Aún queda mucha temporada regular por delante, pero no por ello hay que dejar de reseñar lo que están haciendo los de Texas, un conjunto realmente joven que ya aspira a lo máximo: el anillo.

El Este se viste de clásico

Así es. En una NBA muy cambiante cada vez cuesta más que coincidan en buen momento los equipos que más años llevan compitiendo en la misma. Pue bien, eso es justo lo que está pasando en una Conferencia Este dominada por los Detroit Pistons y con Boston Celtics y New York Knicks al acecho. ¡Y ojo! No demasiado lejos aparecen los Philadelphia 76ers. Año para los amantes del baloncesto vintage.

Resultado de la última noche en la NBA

Boston Celtics 107-79 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 130-77 Brooklyn Nets

Miami Heat 134-91 Chicago Bulls

Toronto Raptors 107-100 Utah Jazz

Washington Wizards 116-112 Sacramento Kings

New York Knicks 112-100 Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs 112-103 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 111-130 Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets 111-121 Oklahoma City Thunder