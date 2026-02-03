Joel Embiid y Anthony Edwards, la cara y la cruz de las últimas horas en la NBA

El pívot de los Sixers sigue dando muestras de estar a un excelente nivel cuando aún quedan meses para la disputa de playoffs

La última madrugada hubo solo cuatro partidos en la NBA, pero no por ello dejó de haber cosas destacadas y alguna sorpresa con dos claros protagonistas: Joel Embiid con unos Philadelphia 76ers que siguen al alza y un Anthony Edwards que forzó para estar sobre el parqué, pero que no pudo evitar la derrota de los suyos en cancha de los Memphis Grizzlies.

Empezando por la estrella de los Sixers, lo cierto es que se están cumpliendo los mejores pronósticos. Cuando ya muchos pensaban que sería imposible tenerle de manera asidua en pista y dominando a los rivales, el MVP de 2023 se ha rebelado con tesón y amor propio para tomar el mando de los de Pensilvania en un año que empezó con una gran incógnita que se va tornando en ilusión.

En cancha de los Clippers, y aunque estos viven un gran momento –al menos hasta la petición de traspaso de James Harden–, Embiid no ha tenido problemas para irse hasta los 24 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en tan solo 30 minutos sobre el parqué, marcando el tono para un equipo que estuvo por delante en el marcador de principio a fin y que lo dejó todo casi resuelto en un primer cuarto en el que dobló a su rival (19-38).

Las cosas pintan bien pese a la sanción que debe hacer frente Paul George. El alero ha sido suspendido 25 partidos por parte de la NBA por saltarse el protocolo antidopaje de la competición –ya ha explicado él mismo que un tema de salud mental le condujo a ello– y ahora solo les queda esperar a que cuando regrese lo haga en plenitud física para ayudar a un equipo que apunta a ser un quebradero de cabeza para cualquier rival en la Conferencia Este.

Anthony Edwards se la pega el día menos previsto

Parecía un partido de transición, algo así como ir a Tennessee y cumplir con el expediente; sin embargo, lo que se encontró Anthony Edwards fue a unos Memphis Grizzlies tan impetuosos como acertados que le hicieron morder el polvo. Los 39 puntos del escolta All-Star sirvieron de poco y la racha triunfal de los Wolves se quedó en cuatro partidos; eso sí, se mantienen en la quinta plaza de la Conferencia Oeste con un balance de 31-20.

Resultados de la noche en la NBA

Charlotte Hornets 102-95 New Orleans Pelicans

Indiana Pacers 114-118 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 137-128 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 113-128 Philadelphia 76ers.