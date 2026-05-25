¿Qué nota le ponen los aficionados al Betis esta temporada? ¿Cara positiva y negativa? El beticismo habla

ESTADIO Deportivo ha entrevistado, en la previa del encuentro frente al Levante, a varios aficionados acerca de las valoraciones de esta temporada, también mojándose acerca de ciertos nombres destacados

El pasado sábado se pudo poner el broche de oro a un año histórico en el Estadio de La Cartuja, con una clasificación a la Champions League tras veintiún años. El Betis vive en un gran estado de felicidad, y todo esto lo provoca un constante crecimiento que hacen que pocos sean los límites que se puedan vislumbrar. La temporada ha tenido sus momentos, con el éxito conseguido frente al Elche CF como punto más alto. Sin embargo, en la retina queda grabada la eliminación frente al Sporting de Braga, en una ocasión que parecía idílica para haber alcanzado la segunda final europea consecutiva.

Durante todos estos meses, y más tras el adiós en cuartos de final de la Europa League, el debate estaba en torno a la continuidad de Manuel Pellegrini. A pesar de haber confirmado su renovación a principios de este año, muchas han sido las voces discordantes con el proyecto, entendiendo que es el momento idóneo para que la era del chileno vea su final. El debate incluía a todo tipo de teóricos, y también eran muchos los que comprenden que Pellegrini se ha ganado el hecho de poder decidir su futuro y seguir comandando el Betis en la máxima competición continental.

Aprovechando el último encuentro celebrado en la casa de los béticos, ESTADIO Deportivo ha querido preguntar a la afición acerca de sus valoraciones sobre esta temporada. Estos pusieron sus notas en base a lo numérico, siendo también cuestionados acerca del jugador destacado tanto en el aspecto positivo como negativo.

Un notable general a un año de Champions pero con decepciones

Los béticos entrevistados se vistieron de profesores por un minuto y fueron los encargados de poner sus notas de final de curso. Haciendo balance, la alegría por la temporada es generalizada, con varios ochos e incluso nueves que así lo muestren. "Las decepciones del partido del Sporting de Braga y el derbi dolieron mucho. Ese partido con el Atlético de Madrid quizás. Es cierto que llevamos todo el año sin Isco, Lo Celso prácticamente y sin Amrabat. Hay que valorarlo", declaró.

Algunos se volcaron por el notable, una buena nota pero que queda algo lastrada por la actuación europea. "La desilusión de la Europa League, resta esos dos puntillos. Ha sumado que hayamos conseguido también la clasificación a Champions (...) Pellegrini es un entrenador, debido a su experiencia y a su currículum, que nos ha dado muchísima estabilidad. Los puntos negros de la temporada no hace falta que los comente, todos los béticos y béticas lo sabemos", respondieron otros dos aficionados.

Fornals y Abde, claros protagonistas verdiblancos

A la hora de hablar sobre el jugador más destacado de esta temporada, hay dos nombres que comparten el podio. En la encuesta, el nombre que más sonó fue el de Pablo Fornals, cuyos números le llevan -casi con total seguridad- al Mundial de EEUU representando a España. "El más regular para mí ha sido Pablo Fornals. Ha sido el que más puntuación positiva se le puede sacar", contestó uno de los béticos.

Otro nombre que ha protagonizado el buen momento verdiblanco ha sido Ez Abde. El extremo marroquí ha hecho unos números estratosféricos este año, con quince goles y trece asistencias, y ha sido una de las figuras más relevantes del fútbol español. También hay otros jugadores que se cuelan entre los mejores valorados, como Natan, Cucho o Amrabat.

Varios jugadores, en el foco de las críticas

Por último, al pensar en jugadores de los que se esperaba mucho más, varios son los que se vienen a la cabeza. Dos de ellos son dos recién llegados del pasado verano, Deossa y Riquelme, que apenas han podido brillar en los minutos que han disputado con el primer equipo verdiblanco. "Deossa no ha tenido tanta participación como debería. Al fin y al cabo, no se saben los entresijos que hay dentro del vestuario (...) Jugadores que no han aportado mucho, como Deossa y Riquelme. Son las partes más negativas de esta planificación", respondió.

Otro de los destacados fue Bakambu, al que también le lastró su no salida en el final de este mercado de invierno. Tampoco han pasado desapercibidos los laterales izquierdos de este Real Betis, tanto para Junior como para Ricardo. "Hay que comprender que viene un poquito más flojillo. No decepcionado, pero sí es verdad que esperaría un poco más tanto Junior Firpo como de Ricardo Rodríguez también", finalizó.