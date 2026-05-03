Arbeloa se la tiene jurada a Ceballos: no volverá a entrar en una lista suya

Se confirma la tendencia y el utrerano vuelve a quedarse fuera de la convocatoria por decisión técnica mientras contesta con 'indirectas' en redes sociales

No hay marcha atrás. Dani Ceballos está sentenciado. La lista de convocados del Real Madrid para medirse al Espanyol no deja lugar a interpretaciones. El utrerano vuelve a quedarse fuera otra vez y se confirma así la tendencia de que no jugará más lo que resta de temporada. No es una decisión puntual, ni una rotación, ni una cuestión física. Es un mensaje. Uno más. Y probablemente, el definitivo, de Álvaro Arbeloa.

Convocatoria plagada de bajas obligadas... más Ceballos

El entrenador del Real Madrid ha dado a conocer una convocatoria marcada por las bajas -Courtois, Mbappé, Arda Güler, Carvajal, además de los lesionados de larga duración Militao y Rodrygo-, pero aun así ha decidido dejar fuera al centrocampista utrerano por motivos estrictamente técnicos. Es el único descarte en una lista de circunstancias.

El técnico blanco no tiene intención de volver a contar con Ceballos en lo que resta de Liga. No habrá oportunidades. La decisión está tomada y es firme. El futbolista está, en la práctica, completamente fuera del Real Madrid mientras el salmantino sea su entrenador.

Relación rota

El contexto ayuda a entender el punto al que se ha llegado. La relación entre entrenador y jugador está completamente rota. Sin margen. Sin retorno. Y aunque Arbeloa evita entrar en detalles en público, su discurso no deja resquicios a la duda. "No entro en debates públicos con las situaciones con mis jugadores. Hace más de 20 años que entré en este vestuario y lo primero que aprendí es que las cosas se quedan en el vestuario. Lo llevo desde hace 20 años y lo mantengo", declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Espanyol. Su mensaje suena a cierre total, a punto final.

En la convocatoria aparecen nombres como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde o Aurélien Tchouaméni en el centro del campo, junto a Thiago Palacios. Futbolistas que sí entran en la rotación y que han ido ocupando el espacio que Ceballos ha perdido con el paso de las semanas.

Porque esa es otra de las claves. El sevillano ha ido desapareciendo poco a poco del mapa competitivo del equipo. Primero con Xabi Alonso y ahora con Arbeloa. Sin protagonismo, sin continuidad y sin ese rol que llegó a tener en otros momentos de su etapa en el club.

Ceballos 'contesta' en redes sociales

En esta guerra declarada entre entrenador y pupilo, Ceballos ha vuelto a dejarse ver en redes sociales contestando a su manera después de que se hiciese público su ruptura con el técnico. "He pedido al entrenador no tener relación", habría llegado a decir.

El exbético ha respondido a través de canciones en redes sociales. Primero compartió una historia con imágenes suyas jugando con el Madrid y una canción de fondo con tono reivindicativo: "Nada pudo achantarme...". Posteriormente, tras el entrenamiento matinal, publicó otra fotografía con el tema 'Todo es mentira', dos movimientos que han sido inevitablemente interpretados como respuesta directas hacia su situación.

Su futuro, lejos del Bernabéu

En el Real Madrid ya queda poco espacio para el debate. Arbeloa tiene claro que no lo va a alimentar y que el camino y no se va a desviar. La decisión está tomada desde hace tiempo y la convocatoria ante el Espanyol no hace más que reforzarla. De esta forma, el futuro de Ceballos empieza a dibujarse una vez más lejos del Santiago Bernabéu.

Le queda un año de contrato, pero todo apunta a un cambio de aires en verano. A sus 29 años, el centrocampista necesita recuperar protagonismo, minutos y un contexto que le permita volver a sentirse importante.