Betis Deportivo 0-1 Eldense: El nuevo líder aleja la salvación de Los Bermejales

Un solitario gol de Álex Serra en jugada personal e imperdonable devuelve al filial a la senda de la derrota y deja la permanencia a ocho puntos a falta de 18

El Betis Deportivo, que se presentaba de nuevo sin el promocionado Pablo García ni los lesionados Kwame Sosu, Carlos Reina, Ismael Barea y Antonio Toral, tenía que hacer buenos el triunfo en Sabadell y la buena racha reciente (una derrota, un empate y tres victorias en las cinco jornadas precedentes) para apurar sus opciones de salvación, aunque recibía este sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a uno de los 'gallitos' del Grupo 2 de Primera RFEF, el CD Eldense, inmerso por méritos propios en la lucha por el ascenso y dominador claro del primer tiempo en el recinto de Los Bermejales.

De esta forma, más allá de un par de incursiones peligrosas por banda izquierda de Darling Bladi y un testarazo de Rodrigo Marina, las ocasiones fueron azulgranas antes del descanso, con Manu González erigido como tantas otras veces en salvador. El cancerbero de Isla Mayor tuvo que emplearse a fondo en un testarazo de Fidel Chaves tras una falta peligrosa, frustró un gol olímpico del veterano ex del Elche CF, vio cómo un disparo cruzado de Jesús Clemente se marchaba rozando el poste y despejó con la cara un mano a mano con Borja Calvo, que buscó sin suerte la vaselina.

Había que despertar en la reanudación, lo que no hicieron aparentemente los verdiblancos por medio de Ian Forns, que se atrevió con un lanzamiento desde la frontal que rondó la madera. Sería un espejismo, porque, tras otra gran intervención de Manu González, llegaría el 0-1, obra de Álex Serra: el central inició la jugada desde área propia, rompió todas las líneas que se fue encontrando con buenos cambios de ritmo y abrió el marcador por sorpresa, definiendo con potencia por bajo el internacional sub 19. Ahora remar era perentorio, aunque fuese a contracorriente.

Lo intentó a la desesperada, aunque con más corazón que cabeza, el filial, que sufría para llegar a las inmediaciones de un Ramón Via que no tuvo problemas en atajar el remate de Rodrigo Marina. Por su parte, el testarazo franco de Jorge Oreiro no encontraría portería. El tiempo se acababa y, con Yanis Senhadji y Rodrigo Marina como 'torres' en busca de cazar algún balón colgado, los de Dani Fragoso apretaron durante los siete minutos de alargue para arañar, al menos, un punto, lo que no fue posible, quedándose a ocho puntos de la salvación con apenas 18 en liza. Sería épico.

Ficha técnica del Betis Deportivo - CD Eldense de Primera RFEF

Betis Deportivo Balompié: Manu González; Ian Forns (Masqué 82'), Oreiro, Emmanuel N'Goran (Kamara 77'), Bladi; Gnangoro, Dani Pérez, Corralejo (Yanis Senhadji 82'); Morante (Rica Fúnez 77'), Borja Alonso y Rodrigo Marina.

CD Eldense: Ramón Vila; Clemente, Smand, Álex Serra, David Ruiz; Manu Molina (Bellari 83'), Guille Macho; Nacho Quintana (Ibarrondo 91'), Borja Calvo (Bustillo 67'), Fidel (Vallejo 83'); y Dioni (Hugo Alba 67').

Árbitro: Clemente Manrique (tinerfeño). Amarilla a los visitantes Manu Molina, Bustillo y Juan Garrido Canales (entrenador de porteros).

Gol: 0-1 (50') Álex Serra.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 32ª del Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.