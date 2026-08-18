Novak Djokovic y su comparación con Messi: "Ojalá sólo jugase 90 minutos y con diez más"

El tenista serbio, que podría estar viviendo sus últimos meses como profesional, también se compara con Sinner, en quien se ve reflejado

Novak Djokovic afronta los que pueden ser sus últimos meses como profesional. Tras caer en Cincinnati reconoció que, lo normal, sería que no regresase el próximo año, confirmando de esa forma que su probable retirada a final de campaña, en el Open de Australia o, como mucho, en Wimbledon del próximo año.

El US Open, que arranca la próxima semana, será una de sus últimas oportunidades para ganar su Grand Slam número 25 y convertirse así en el tenista, de ambos géneros, con más títulos de la historia en torneos de esta categoría.

El tenista serbio ha dado el relevo a una nueva generación que encabezan Sinner y Alcaraz, y en la que se compara con el italiano por su forma de ser en la pista y su obsesivo deseo de ganarlo todo. Sobre eso, sobre su carrera y una curiosa comparativa con leo Messi ha hablado Djokovic en el Corriere della Sera, donde reconoce su obsesión y la compara con la que aprecia en Sinner.

"Me veo reflejado en Sinner. No lo llamaría obsesión, sino más bien una dedicación constante y total al tenis. Observo la suya y me identifico completamente con ella. El deseo de mejorar, crecer, evolucionar en todos los aspectos. Jannik, como yo, nunca está satisfecho. Tiene la mentalidad de un campeón y siempre la ha tenido. Es una fuerza dominante. Se despierta cada mañana con el deseo de ser mejor que el día anterior. Y, créame, no hay victoria que pueda satisfacer ese hambre, ni siquiera 24 títulos de Grand Slam", avisa Djokovic sobre su parecido con el actual número uno.

Aunque también lo ve en su procedencia, de las montañas, y sus inicios en el esquí antes de pasarse al tenis. "Elegimos el esquí como deporte, nos fuimos de casa a los 13 años, nos vimos obligados a convertirnos en hombres rápidamente, lejos de la familia y los seres queridos. No hay duda de que el esquí nos dio elasticidad, movimiento y la capacidad de deslizarnos sobre cualquier superficie. La flexibilidad de los tobillos proviene de la nieve tanto como el equilibrio y la coordinación entre las extremidades superiores e inferiores", reflexiona el tenista balcánico.

Djokovic y su crecimiento personal

Djokovic también habla sobre cómo llegó a ser el que es y asegura que es "imposible distinguir" las fase de su crecimiento como deportista y persona. "Cada segundo que he vivido es auténtico y parte de mi camino. Quién soy, mi carácter, mis valores, todo parte de ahí. Y también me ha moldeado como tenista. Siempre me he sentido como un guerrero, alguien a quien nunca se le permitía rendirse. Incluso mi fuerza física viene de lejos. Me ayudó, desde niño, a afrontar circunstancias que también supusieron un reto para los adultos que me rodeaban", narra.

Hablando de sus inicios, el tenista serbio también reflexionó sobre su carrera y repasó uno de los episodios más duros en su trayectoria, la muerte de su primera entrenadora y mentora, Jelena Gencic: "Jelena fue más que una entrenadora; fue mi guía espiritual hacia un enfoque multidisciplinar y multidimensional de la vida, que nunca olvidaría. Sin Jelena Gencic yo no sería Novak Djokovic. Por eso ir a visitarla a su casa, en Belgrado, con el primer trofeo de Wimbledon fue uno de los momentos más bellos y valiosos de toda mi carrera", afirma, refiriéndose a todo lo que habla sobre su influencia en el documental 'Novak Djokovic: El lobo en invierno', que se estrena esta semana.

La comparativa de Djokovic y Messi

Ahora, con todo conseguido y siendo una leyenda del deporte, se le compara con otros mitos contemporáneos, como Leo Messi, con quien guarda una buena relación. Y, aunque en tono de broma, no deja de reconocer que su papel es más duro.

"El tenis es un deporte individual, no hay sustituciones, no puedes quedarte sentado en el banquillo ni cinco minutos mientras el partido está en marcha, no hay compañeros que te ayuden... Estás solo contigo mismo", afirma el tenista serbio.

En este sentido, Novak Djokovic también destaca que allí no puedes esconderte. "El tenis es despiadado, brutal. Si tienes un mal día, estás fuera. De vez en cuando me dicen: 'Nole, eres como Leo Messi'... ¡Ojalá! A los 39 años, me gustaría jugar solo 90 minutos...", bromea antes de señalar que tanto él como el astro argentino hacen lo necesario para ganar, aunque Messi lo tenga más 'fácil'. "Si quieres ser el mejor, no hay alternativas. Todo debe estar al servicio del resultado", advierte.