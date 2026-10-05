Nueve extrabajadores del Elche se juegan la cárcel por quedarse con dinero de las entradas

La Audiencia Provincial de Alicante juzga desde este martes a nueve personas por una supuesta venta irregular de localidades durante siete temporadas; la Fiscalía sostiene que el club habría sufrido un perjuicio económico superior a 1,2 millones de euros

La Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede desplazada en Elche, inicia este martes el juicio contra nueve personas, entre ellas varios antiguos empleados del Elche CF y el que fuera responsable de las taquillas del club.

Los hechos que se juzgan se remontan a un periodo comprendido entre las temporadas 2007 y 2013. Según sostiene el Ministerio Fiscal, durante esos años los acusados habrían participado en una operativa para realizar una venta fraudulenta de entradas correspondientes a partidos disputados por el equipo ilicitano como local en el estadio Martínez Valero.

La causa continuará el próximo 20 de octubre, fecha fijada por el tribunal ante la previsión de que la vista no pueda quedar resuelta en una única jornada.

La Fiscalía reclama hasta seis años de prisión

Los nueve procesados están acusados de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de apropiación indebida.

La acusación pública considera que los implicados habrían utilizado su posición dentro de la estructura del club para gestionar la venta de determinadas localidades y, posteriormente, quedarse presuntamente con el dinero obtenido en lugar de que este fuese destinado a las arcas de la entidad.

Las penas solicitadas no son iguales para todos los acusados. La Fiscalía reclama condenas que oscilan entre los tres y medio y los seis años de prisión, en función del grado de participación que atribuye a cada uno de ellos.

Un perjuicio superior a 1,2 millones

Uno de los elementos centrales del procedimiento es la cantidad económica que habría dejado de percibir el Elche durante las temporadas investigadas. Según el escrito del Ministerio Fiscal, la supuesta operativa desarrollada durante esos siete años habría provocado un perjuicio superior a 1.200.000 euros para la entidad ilicitana.

La investigación se centra en la gestión de las localidades para los encuentros disputados en el Martínez Valero y en la presunta utilización de los mecanismos internos de venta para colocar entradas fuera de los cauces establecidos por el club. Ahora será la Audiencia Provincial la que deberá determinar si los hechos se produjeron tal y como sostiene la acusación y, en ese caso, cuál fue la responsabilidad concreta de cada uno de los nueve procesados.

El juicio continuará el 20 de octubre

La vista comenzará este martes 6 de octubre a partir de las 9:30 horas y tendrá una segunda sesión prevista para el 20 de octubre. En el procedimiento deberán analizarse las pruebas y las circunstancias que rodearon la gestión de las entradas durante las temporadas afectadas.

Entre los acusados se encuentra quien fuera jefe de taquillas del Elche, además de otros antiguos trabajadores de la entidad. Todos afrontan ahora un proceso judicial en el que la Fiscalía sostiene que existió una actuación continuada durante varios años y que el perjuicio para el club superó ampliamente el millón de euros.